Prost: "Senna, ben emeki olduktan sonra yönünü kaybetti"

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Alain Prost, 1993 sezonunda Williams ile şampiyon olmasının ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koydu.

O sezon Williams ile baskın bir yıl geçiren Prost, ilk on yarışta yedi galibiyet aldı ve sezonu en yakın rakibi Ayrton Senna'nın 26 puan önünde şampiyon olarak tamamladı.

Prost'un emekliliği sonrası Williams, Senna ile anlaştı fakat bu hikaye maalesef trajedi ile sonuçlandı. Brezilyalı sürücü, 1994 San Marino GP'de kaza yaparak hayatını kaybetti.

Senna ve Prost'un rekabeti, herkes tarafından tüm zamanların en yoğun rekabetlerinden birisi olarak kabul ediliyor.

Alain Prost, McLaren MP4/4 ve takım arkadaşı Ayrton Senna, McLaren MP4/4 Fotoğraf: Sutton Images

İkili arasındaki mücadele, 1989 Suzuka gibi zaman zaman zirve noktasına yükselse de, Prost'a göre emekli olmasının ardından durum değişmeye başlamıştı.

Prost, Fransız yayın kuruluşu L'Equipe'e verdiği özel röportajda "Emekliliğimden sonraki günlerde Ayrton'la çok fazla iletişim kurduk."

"İyi olmadığını hissediyordum. Beni sık sık arıyordu. Bazen haftada iki kez konuşuyorduk."

"Hâlâ yarıştığım dönemde beni hiç aramadı. Bensiz, yönünü kaybetmişti."

"Muhtemelen onun motivasyon kaynağıydım. Bunu anlamak zor..."

"İkimiz de hem insani hem de psikolojik anlamda inanılmaz bir hikaye yaşadık."

"Güzel anılara bakmanız önemli." dedi.