Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Formula 1'de 2023 sezonu bu hafta sonu yapılacak yarışın ardından sona erecek ve takımlar sonrasında tüm odağını 2024 aracına kaydıracak.

Red Bull, sezonu çoktan şampiyon olarak tamamladığı için 2024 aracı üzerinde çalışmaya uzun bir süre önce başladı.

Max Verstappen bu sezon RB19 ile 18 galibiyet aldı ve bu hafta sonu 19. zaferini elde edebilir. Red Bull da bu yıl şimdiye kadarki 21 yarışın 20'sini kazandı.

Hal böyle olunca RB19'dan daha iyi bir araç üretmenin zor olabileceği yönünde görüşler mevcut.

Bu konu hakkında konuşan Red Bull patronu Christian Horner Sky Sports'a şöyle dedi: "Her şey küçük adımlarla ilgili."

"Her zaman her alanda gelişebilirsiniz: performans, aerodinami, araç gelişimi, strateji, operasyonel, kendi payına düşeni yapan sürücüler gibi pek çok alanda gelişebilirsiniz."

"Yaptıklarınız asla yeterince iyi değildir. Formula 1'in mantığı budur: çevirmedik taş bırakmazsınız. Ekibimizin sadece bu yıl değil, son üç yılda çok güçlü olduğu konu bu: performansın her zerresinden faydalanıyoruz."

Sonuç olarak Horner, 2024'te büyük bir değişiklik yapmalarını beklemiyor.

"Bu bir devrimden ziyade evrim olacak."

"Bu bizim için olağanüstü bir araç oldu, dolayısıyla bu bir devrimden ziyade gelişim olacak."

Horner, "Araç hâlâ mavi, sarı ve kırmızı olacak!" diyerek espri yaptı.