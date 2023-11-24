Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"

Red Bull takım patronu Christian Horner, yeni Red Bull RB20 aracını bir devrimden ziyade "evrim" olarak gördüklerini belirtti.

Laurens Stade
Editör Laurens Stade
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
Isack Hadjar, Red Bull Racing RB19

Formula 1'de 2023 sezonu bu hafta sonu yapılacak yarışın ardından sona erecek ve takımlar sonrasında tüm odağını 2024 aracına kaydıracak.

Red Bull, sezonu çoktan şampiyon olarak tamamladığı için 2024 aracı üzerinde çalışmaya uzun bir süre önce başladı.

Max Verstappen bu sezon RB19 ile 18 galibiyet aldı ve bu hafta sonu 19. zaferini elde edebilir. Red Bull da bu yıl şimdiye kadarki 21 yarışın 20'sini kazandı.

Hal böyle olunca RB19'dan daha iyi bir araç üretmenin zor olabileceği yönünde görüşler mevcut.

Bu konu hakkında konuşan Red Bull patronu Christian Horner Sky Sports'a şöyle dedi:  "Her şey küçük adımlarla ilgili."

"Her zaman her alanda gelişebilirsiniz: performans, aerodinami, araç gelişimi, strateji, operasyonel, kendi payına düşeni yapan sürücüler gibi pek çok alanda gelişebilirsiniz."

"Yaptıklarınız asla yeterince iyi değildir. Formula 1'in mantığı budur: çevirmedik taş bırakmazsınız. Ekibimizin sadece bu yıl değil, son üç yılda çok güçlü olduğu konu bu: performansın her zerresinden faydalanıyoruz."

Sonuç olarak Horner, 2024'te büyük bir değişiklik yapmalarını beklemiyor.

"Bu bir devrimden ziyade evrim olacak."

"Bu bizim için olağanüstü bir araç oldu, dolayısıyla bu bir devrimden ziyade gelişim olacak."

Horner, "Araç hâlâ mavi, sarı ve kırmızı olacak!" diyerek espri yaptı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Abu Dabi GP 2. antrenman: İki kırmızı bayrağın çıktığı seansta lider Leclerc!
Sonraki haber Verstappen: "Bu kadar geride olmayı beklemiyordum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Laurens Stade
Daha fazlası
Laurens Stade
İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu

İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Formula 1
Brezilya GP

İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu İlk virajdaki kaosun ardından Brezilya GP kırmızı bayrakla durduruldu

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

Formula 1

Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Formula 1
Katar GP

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor" Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"

Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"

Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip" Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"

Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti"

Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti"

Formula 1

Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti" Hamilton'dan yanıt: "Ben değil, Horner benimle temasa geçti"

Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı"

Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı"

Formula 1
Las Vegas GP

Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı" Doornbos: "Perez'in savunma yapmaması şaşırtıcıydı"

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış

Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış Horner, Hamilton'ın eski numarasına mesaj atmış

Son Haberler

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var" Alonso: "Yarışta kaosa ihtiyacımız var"

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık" Russell: "Sıralamalarda atmamız gereken adımı atamadık"

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1 Perez: "Dokuzuncu sıradan yükselmek zor olacak"1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol