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Formula 1 Haberler

Piastri ilk yarışlarda iyi bir sonuç hedeflemiyor

Oscar Piastri, ilk yarışlarda Formula 1'i öğrenmeye çalışacağını, iyi sonuçların ise sadece bir bonus olacağını söylüyor.

Altay Gök
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Piastri ilk yarışlarda iyi bir sonuç hedeflemiyor
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Arka arkaya Formula 3 ve Formula 2'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından geçen seneyi Alpine yedek sürücüsü olarak geçiren Piastri, gelecek sezon McLaren ile F1'e giriş yapacak.

Tüm yeteneğine ve alt serilerde kendini kanıtlamasına rağmen bir sene kenarda kalması gereken Piastri ile ilgili en büyük soru bu süre zarfında paslanıp paslanmadığı.

McLaren'in 2023 motorunu çalıştırması kapsamında düzenlenen çekim gününde konuşan Piastri, ilk sezonunu neyin ne olduğunu öğrenerek geçireceğini, iyi sonuçların ise bir bonus statüsünde olacağını söylüyor.

Piastri, "Canavarı uyanık görmek harika."

"Şu anlık her şey iyi, ilk yarış her geçen gün daha da yaklaşıyor ve fazlasıyla heyecanlıyım."

"İlk yarıştan beklentim iyi bir sonuç, elde edebilir miyim bilmiyorum. Ancak açıkçası kişisel olarak öğrenebildiğim her şeyi öğrenmek istiyorum -iyi bir sonuç genel olarak bonus niteliği taşıyacak."

"Dediğim gibi, sadece piste çıkmak ve bir seneden uzun bir aranın ardından çıkacağım ilk yarıştan zevk almak istiyorum." dedi.

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