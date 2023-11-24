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Formula 1 Abu Dabi GP
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Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Christian Horner, Lewis Hamilton hakkındaki yorumlarının Formula 1 padoğunda bu kadar büyük bir yankı uyandırmasına şaşırmış.

Editör Ezel Tan
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde Christian Horner ve Lewis Hamilton, pek çok kişinin beklemediği bir nedenden ötürü aniden gündeme oturdu.

Horner, Daily Mail'e yaptığı açıklamada Hamilton'ın temsilcilerinin  bu yılın başında kendisiyle temasa geçerek takımda boş koltuk olup olmadığını sorduğunu iddia etti.

Fakat Hamilton, Horner'la görüştüğünü ancak  ilk teması Horner'ın kurduğunu belirtti.

Horner, Abu Dabi'deki basın toplantısında gülerek, "Bu hikayenin bu kadar büyümesi olağanüstü. Bundan dolayı Daily Mail'e, bu konuya özel olarak yer verdikleri için teşekkür ederim!"

"Sürücülerin, sürücü temsilcilerinin ya da sürücü ailelerinin sezon boyunca farklı konuşmalar yapması son derece normaldir."

"Ciddi bir görüşmemiz hiç olmadı çünkü boş bir koltuğumuz yoktu."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Horner daha sonra Hamilton'ın babasının kendisiyle temasa geçtiğini ima etti: "Anthony Hamilton'ı uzun yıllardır tanıyorum, iyi bir adam ve gururlu bir yarışçı babadır."

"Kaçınılmaz olarak pilotlar zor bir dönemden geçtiğinde, ki Lewis iki yıldır Grand Prix kazanamadı, padokta bazı soruşturmalar yapılması normaldir."

"Kimin kimi temsil ettiğini asla tam olarak bilemezsiniz ama soyadları aynıysa.... Oldukça yakın olacaklarını düşünürsünüz."

"Nezaket haricinde, 'Gelecek yıl Red Bull için sürüş yapabilir miyim?' diye özel bir soru yoktu, tabii Anthony sürmek istemedikçe."

"Fakat bu kesinlikle alışılmadık bir durum değil. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, bir yıl içinde pek çok farklı sürücü bizimle temasa geçiyor."

Horner'ın açıklamalarının Mercedes'e garip gelip gelmediği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Hayır, ben öyle düşünmüyorum. O tüm zamanların en başarılı pilotu ve iki yıldır yarış kazanamadı."

"Hal böyle olunca padoktaki diğer takımlara sorular sorulacağını bilmek için alim olmaya gerek yok."

"Ayrıca bu talebi alan tek kişinin ben olduğumdan da şüpheliyim. Elbette diğer ilişki dinamiklerinin ne olduğunu bilmiyorum ama bu tür soruların sorulması kaçınılmaz."

"Bu konuda söylenecek daha fazla şey yok. Zararsız bir şey çok büyütüldü."

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