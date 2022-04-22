Horner: "Honda, Verstappen'in F1 yakıt hattı sorununu çözdü"

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Hollandalı pilot, Avustralya GP'nin 39. turuna başladıktan kısa bir süre sonra RB18'ini kenara çekti ve Charles Leclerc'in gerisinde ikinci sırada götürdüğü yarışta finiş görememiş oldu.

Yarışın ardından açıklamada bulunan Horner, Bahreyn'de hem Verstappen hem de Sergio Perez'i etkileyen sorunla, Avustralya'daki sorunun bağlantılı olmadığını belirtti.

Avustralya'daki sorun, yakıt tankının dışında gerçekleşti ve bu nedenle takımdan ziyade Honda'nın sorumluluğundaydı. Hasarlı parçalar yarıştan sonra Japon şirketin Sakura'daki fabrikasına gönderildi.

Horner, bugün Sky F1'e verdiği demeçte, ”Japonya'daki HRC'de çalışan meslektaşlarımızla yakın bir işbirliği içerisindeyiz ve onlar sorunu bulup, onu çözdüler."

"Bu hafta sonu için elimizde bir çözüm olduğuna inanıyorum. Sadece çok talihsiz bir durumdu çünkü on binlerce kilometreyi hiç sorun yaşamadan tamamlamış bir parçadan bahsediyor, maalesef Avustralya'da tam olarak yanlış zamanda bozuldu."

"Sorunlar tamamen beklenmedik şekilde ortaya çıktı. Test günleri bizim için çok sorunsuz geçse de ilk yarışta aniden durum çok farklıydı." dedi.

Bunun dalgalanmaya bağlı titreşimden kaynaklanan bir sorun olup olmadığı sorusuna Horner, "Hayır, sanmıyorum. Yapılan daha fazla araştırma bunun farklı bir konu olduğunu gösterdi. Sadece yakıt hattı bileşeniyle ilgili bir sorundu. HRC'deki çocuklar buna epey yakından baktılar ve bir düzeltme uyguladılar.” cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, ilk altı yarışta üç kez yarış dışı kalmalarının ardından Imola'da iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

“Bizim için önemli bir hafta sonu olacak. Bu hafta sonu alınabilecek çok fazla puan var ve bundan yararlanmak için mücadelede olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Ferrari'ye tekrar puanlar kaybetmeyi göze alamayız, bu yüzden farkın artmana izin vermek yerine onu kapatmaya başlamalıyız.”

Perez ise takımın ve Honda'nın sorunları anlayabileceği ve çözebileceğinden emin.

Meksikalı, ”Her şeyden önce bize umut veren şey, yaşadığımız tüm sorunların, tüm dayanıklılık problemlerinin hepsini anlamış ve bunları çözebilmiş olmamız."

"Umarım bundan sonra daha fazla sürpriz olmaz. Elbette beklenmedik şeyler olabilir ama bunları çözdüğümüzü hissediyoruz."

"Bu, hafta sonundan alabileceğimiz puanları toplayabildiğimizden emin olmak için bir takım olarak bizim için kritik öneme sahip olacak, çünkü şu ana kadar durum epey acı vericiydi.” dedi.