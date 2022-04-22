Hamilton: "Güncellemeler çığır açacak kadar etkili değil"

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Emilia Romagna GP'si öncesi Mercedes, difüzör, sidepod girişleri ve alt arka deflektör plakalarının uçlarında küçük değişiklikler yaptı.

Dalgalanma sorununun en çok etkilediği takımlardan olan Mercedes, ilk üç yarış itibariyle en iyi üçüncü takım. Alman üretici, zafer mücadelesi veren Red Bull-Ferrari ikilisinin tur başına bir saniye gerisinde kalıyor.

Mercedes'in bu hafta sonu uygulayacağı bazı değişiklikler, dalgalanmayı tetikleyen en önemli parçalardan biri olan difüzörün performansını değiştirmeyi amaçlıyor.

Hamilton, güncellemeler sonucunda aracın performansında büyük bir değişiklik beklemediğini söyledi.

"Güncellemelerle beraber araca her bindiğimde daha iyi hissedeceğimi umuyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 car Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Fakat günün sonunda araç halen aynı araç. Fabrikadaki herkesin, Imola'ya getireceğimiz değişiklikleri yetiştirmek için Paskalya boyunca çok çalıştığını biliyorum. Şampiyonadaki konumumuzu değiştirecek kadar çığır açıcı bir şey yok ama umarım biraz daha iyi oluruz."

"Gidecek çok yol var. Bir sezonda ne kadar çok şey olduğunu bir önceki yılda gördünüz. Önümüzde daha çok yarış var, işleri tersine çevirmek için, aracı iyileştirmek ve tüm potansiyeli ortaya çıkarmak için hala zamanımız var. Tüm ekibin bunu başarmak için canla başla çalıştığını biliyorum."

Takım patronu Toto Wolff kısa süre önce takımın bu yıl şampiyonluğu kazanma şansını "20-80" olarak belirledi. Hamilton, zafer umutlarının giderek daha da uzaklaştığı konusunda Wolff ile hemfikir.

Hamilton, "Ben matematikçi değilim, bu yüzden yüzde şansımızın ne olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle zor ve uzun bir süreçten geçeceğiz, bu kesin." dedi.