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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Aston Martin, dalgalanma sorunlarını azaltması için tabanda değişiklik yaptı

Aston Martin Formula 1 takımı, performansını etkileyen dalgalanma sorunlarının üstesinden gelmek adına tabanın konumunda değişiklik yaptı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Aston Martin, dalgalanma sorunlarını azaltması için tabanda değişiklik yaptı
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Silverstone merkezli takım, bu sezonun başlamasıyla birlikte kendisini oldukça zor bir durum içerisinde buldu ve AMR22'nin performansı düzlüklerdeki dalgalanma sorunlarıyla maskelendi.

Teknik direktör Andrew Green, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de, dalgalanmayı azaltmak için aracın taban yüksekliğini artırmak zorunda kaldıklarını ve bunun tur başına 0.750 saniyeye mâl olduğunu söylemişti.

Şu anda puan alamayan tek takım olan Aston Martin, hâlâ sorunları çözmelerine yardımcı olacak bir çözüm arayışında.

Takım bu kapsamda Imola'ya taban değişiklikleri yaparak geldi. Yeni tabanda tekerleğin önündeki kısmın sorunları çözmek adına öne alındığı görülüyor.

Aston Martin AMR22 floor comparison

Aston Martin AMR22 floor comparison

Photo by: Motorsport Images

Lance Stroll, tabanın kırılgan olmasından dolayı bazı rakiplerinin aksine yere çok yakın gidemediklerini ve Aston Martin'in bu konuda diğer takımlara göre daha fazla zarar gördüğünü söyledi.

Kanadalı pilot, "Bu araçları ne kadar yere yakın kullanırsanız, yere basma gücü için o kadar iyi olur. Fakat bunu yapınca da bu dalgalanma etkisi başlıyor."

"Bu yüzden bazı noktalarda bizim için oldukça kötüydü. Genel olarak tabanın kırılganlığının bizi sınırladığını düşünüyorum."

"Yani bu sebeplerden dolayı ne kadar dalgalandığımıza bakmalıyız. Görünüşe bakılırsa Ferrari ve Mercedes bizden daha fazla dalgalanma yaşayabiliyor. Bu yüzden belki de daha sağlam ve potansiyel olarak bizimki kadar kırılgan olmayan bir tabanları var." dedi.

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