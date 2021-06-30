Honda, Avusturya'daki ikinci yarışta da güçlü olmalarını umuyor

Mercedes bu yıl gerçekleştirilen ilk dört yarıştan üçünü kazanmayı başardı ancak son dört yarışın tamamında gülen taraf Red Bull oldu.

Monte Carlo ve Bakü yarışın Red Bull'un kazanmasına zaten kesin gözüyle bakılıyordu ancak hem Fransa hem de Avusturya'daki ilk yarışta gelen zafer, Mercedes ve Red Bull arasındaki savaşta son derece kritik oldu.

Özellikle Avusturya'daki ilk yarışta Red Bull, Mercedes'e kıyasla daha iyi bir tempoya sahipti. Bu tempo fark, yarışta daha da belirginleşti ve Verstappen kariyerinin en rahat zaferlerinden birisini aldı.

Bazıları kaydedilen bu gelişimi Honda'nın yeni motoruna bağlıyor. Ancak Honda teknik direktörü Toyoharu Tanabe, durumun böyle olmadığını söyledi.

Tanabe, “Güç ünitesinin [son yıllarda] ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Sezonu öngörülen motor sayısıyla tamamlayabilmek için belli bir dayanıklılık seviyesine sahip olmak gerekiyor."

"Bu nedenle motoru, dayanıklılık ve performans anlamında geliştirdik. İçten yanmalı motor ve ERS hem verim hem nasıl kullanılacağı konusunda geliştirildi. Ayrıca bu süre zarfında pek çok bilgi de edindik."

"Fakat en önemlisi, yarış yönetiminden [Honda Genel Merkezi] Sakura'daki çalışmalarımıza ve Milton Keynes fabrikasındaki personele kadar her şeyin kalitesini iyileştirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Gelecek pazar, Red Bull Ring'de ikinci bir yarış daha yapılacak ve bu yarışın nasıl geçeceği merak konusu.

Kağıt üstünde Red Bull favori olacak ve Tanabe, güçlü formlarını devam ettirmelerini umut ediyor.

"Gelecek hafta burada bir başka yarış daha olacak ve her takımın bu hafta sonu elde ettikleri verileri gözden geçirip, bunları bir sonraki yarışa taşıyacağını düşünüyorum."

"Ayrıca şartlar değişecek ve zaten lastik hamurları da değişiyor."

"Araçlarda ve güç ünitesinde bazı ufak değişiklikler yapabilmek adına verileri gözden geçireceğiz ve gelecek haftaya hazırlanacağız. Mevcut eğilimi sürdürmek ve arka arkaya ikinci kez Red Bull Ring'de rekabetçi olabileceğimizden emin olmak istiyoruz."