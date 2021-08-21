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Formula 1 Haberler

Video: Alonso, Le Mans 24 Saat öncesi gösteri sürüşü yapıyor

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alpine Formula 1 pilotu Fernando Alonso, 2021 Le Mans 24 Saat öncesinde eski Renault F1 araçlarından biriyle gösteri sürüşü yaptı.

Video: Alonso, Le Mans 24 Saat öncesi gösteri sürüşü yapıyor

Daha önce Le Mans 24 Saat'i iki kez kazanmayı başaran Fernando Alonso, daha önce açıklandığı üzere Le Mans 24 Saat öncesinde Formula 1 aracının direksiyonuna geçti.

Renault'nun R.S.18 aracını kullanan Alonso, bir tam tur tamamladı ve taraftarları selamladı.

Le Mans pisti, 2018 ve 2019'da Toyota ile iki kez burada Le Mans 24 Saat'i kazandığı için Alonso adına tanıdık bir yer.

Bu, aynı zamanda bir Formula 1 aracının Le Mans'da attığı ilk tur da oldu.

 
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Watson: "Hamilton ne yapılması gerektiğini Verstappen'den daha iyi biliyor"

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Watson: "Hamilton ne yapılması gerektiğini Verstappen'den daha iyi biliyor"
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