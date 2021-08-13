Marko: "Mevcut sürücü kadrolarımızı koruyacağız"

Macaristan Grand Prix'siyle birlikte takımlar yaz arasına girdiler ve bu süreçte hem sürücüler hem de takım çalışanları biraz dinlenme fırsatı bulacak.

Ancak bu, yaz arasının aksiyonsuz geçeceği anlamına gelmiyor. Ofisler çalışmaya devam ediyor ve takım yönetimi, gelecek planları üzerinde çalışıyor.

Ağustos ayı genellikle sürücülerle yeni sözleşme imzalamak veya farklı isimlerle anlaşmak için ideal bir zaman dilimi oluyor.

Sergio Perez bu yıl Red Bull'a katıldı ve şu ana kadar inişli çıkış bir performans sergilediği için koltuğuyla ilgili soru işaretleri var.

Ancak Helmut Marko, RTL ile yaptığı son röportajda Meksikalı pilotun takımda kalacağını ima etti.

Marko, "Yaz arasından sonra hem Red Bull hem de AlphaTauri sürücü kadrolarını açıklamaya hazır olmalıyız. Temel olarak mevcut kadroları [Verstappen-Perez ve Gasly-Tsunoda] korumak istiyoruz. Ancak bu zaman alıyor çünkü ilgili her şeyi inceliyoruz." dedi.

Bu Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'un gelecek yıl bu iki takımda koltuk bulamayacağı anlamına geliyor. Taylandlı sürücü, eğer bu iki takımda seçenek yoksa başka takımlara bakmak istediğini söylemişti.

Perez şu anda şampiyonada Lewis Hamilton, Verstappen, Lando Norris ve Valtteri Bottas'ın ardından beşinci sırada yer alıyor.

Şimdiye kadarki en çarpıcı sürüşleri, galibiyete ulaştığı Azerbaycan ve podyuma çıktığı Fransa yarışıydı.