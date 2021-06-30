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Alfa Romeo, Raikkonen'in 2022'de takımda kalıp kalmayacağını bilmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo'nun pist üstü şef mühendisi Xevi Pujolar, Kimi Rakkonen'in 2022'de takımda kalıp kalmayacağını bilmediğini dile getirdi.

Alfa Romeo, Raikkonen'in 2022'de takımda kalıp kalmayacağını bilmiyor

Kimi Raikkonen, bu yıl Alfa Romeo ile üçüncü yılına girdi ve yanında bir kez daha Ferrari destekli Antonio Giovinazzi var. Monako'da sıralama turlarında son bölüme kalmayı İtalyan sürücü, bu yıl sıralama turlarında Raikkonen'e karşı 6'ya 2 üstünlük kurmuş durumda.

Yarış pozisyonlarına bakıldığında Raikkonen beş kez İtalyan pilotun önünde finiş görmeyi başardı ve Portekiz'de yarış dışı kalmasa, belki de altıncı kez bunu yapacaktı.

Buna karşılık şu anda her iki pilotun da birer puanı var. Bazıları 41 yaşındaki Raikkonen'in artık motivasyon kaybı yaşadığını ve bu yüzden spora bırakması gerektiğini söylüyor.

İddiaya göre yerini Mick Schumacher alabilir ve burada Giovinazzi ile takım arkadaşı olabilir.

Raikkonen'in 2022'de takımda kalıp kalmayacağı sorusuna yanıt veren Alfa Romeo pist üstü mühendis şefi Xevi Pujolar, "Açıkçası planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Bunun için onunla konuşmadım ve bu tarafla ilgili bir şey de söyleyemem."

"Fakat şu anda motivasyonu gayet yerinde olduğunu söyleyebilirim. Takımla gayet iyi çalışıyor ve geçen hafta sonu da yarışta harika bir iş çıkardı. Gerçekten zorladı." dedi.

Ayrıca Pujolar, Raikkonen'in sıralama performansını artırmak için farlı şeyler deneyeceklerini de açıkladı.

Pujolar, "Bu hafta Kimi'nin sıralama turlarının ikinci bölümüne geçebilmesine yardımcı olmak adına birkaç şeyi değiştirmeye çalışacağız."

"Her iki aracı da sıralama turlarının ikinci bölümüne taşıyabilmek takıma epey yardımcı oluyor. Bizim için asıl öncelik, sıralama turlarında Williams'ın önüne geçmek. Bu sayede yarışta bizim için her şey yolunda gidebilir."

"Bu hafta sonu lastikler bir adım daha yumuşak olacak ve hava da değişebilir."

"Açıkçası Sıralamalarda ilk ona yaklaşmaya çalışacağız, ardından yarışta daha farklı bir yol izleyebiliriz."

"[Kimi en çok] lastikleri en hızlı tura hazırlamakta zorluk çekiyor. Bu yüzden ayarlar ve lastikleri kullanma şeklimizle ilgili farklı fikirlere bakıyoruz."

"Hafta sonu boyunca farklı seçenekleri deneyip bir sonuca varacağız." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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