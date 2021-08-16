Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

McLaren isim sponsoru aramıyor

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren CEO'su Zak Brown, İngiliz ekibin ne pahasına olursa olsun isim sponsoru aramadığını çünkü bunun McLaren adına zarar verebileceğini dile getirdi.

McLaren isim sponsoru aramıyor

McLaren, 2013 Formula 1 sezonundan bu yana herhangi bir isim sponsoru olmadan yarışıyor. Bunun öncesinde uzun süre isim sponsoruna sahiplerdi.

Geçmişte Philip Morris'in Morlboro ve West logolarıyla yarışan McLaren, son olarak telekom şirketi Vodafone'un isim sponsorluğunda yarışmıştı. Bu şirketler uzun yıllar boyunca McLaren'a isim sponsorluğu için milyonlarca euro ödediler.

Bu tür büyük anlaşmalar, yıllar önce çok yaygındı ancak günümüzde giderek azaldılar. Şu anda Ferrari, Mission Winnow sponsorluğunda yarışırken, Haas'ın ana sponsorluğunu Uralkalı, Mercedes'in Petronas ve Aston Martin'in isim sponsorluğunu Cognizant yapıyor.

Ancak McLaren CEO'su Zak Brown, marka adını ve bütünlüğünü korumanın Woking merkezli ekip için önemli bir unsur olduğuna inanıyor.

 McLaren'ın nihai hedefinin kendi otomotiv şirketini tanıtmak olduğunu söyleyen Brown, bu nedenle takımın herhangi bir isim sponsoru aramadığını belirtti.

Motorsport Week'e verdiği demeçte Brown, "Bence herkesin kendi fikirleri var."

“Herkesin kendi iş modeli var. Takımımızın McLaren adına sahip olmasını seviyorum. Bir anlaşma yapmak ister miyiz? Evet, bunu isteriz. Peki üzerinde yoğun olarak çalışıyor muyuz? Hayır."

"McLaren olarak bilinmemizi istiyorum ve rengimizi (papaya) seviyorum. Bence bu, taraftarlar arasında gerçekten merak uyandırıyor ve onlar bizim için kritik öneme sahipler."

"İş modelimiz büyük partnerleri bir araya getirmek üzerine kurulu ancak bir isim sponsoru olması şart değil." dedi.

Brown, zamanını daha küçük sponsorlar alarak geçirmeyi tercih ediyor. Böylece bir veya iki tanesini kaybetmeleri halinde, takımın maddi durumunu olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyor.

“Ana sponsorların geçmişte yaptıkları gibi büyük çekler karaladığı ve bunun üzerine bir ana sponsorla çok fazla risk aldığınız dönemlerini geçtiğini düşünüyorum."

"Ek olarak Dell, Cisco ve DeWalt gibi sponsorların dünya çapında McLaren markasına getirebileceği görünürlük, tek bir isim sponsorunun yaptığından daha büyük."

Yine de McLaren dikkate değer tek seferlik anlaşmalara açık. Bunu, bu yılın başlarında, Monako'da Gulf Oil ile yapmışlardı.

paylaşım
yorumlar
Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

Önceki haber

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

12 s
2
Formula 1

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

13 s
3
Formula 1

Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor

14 s
4
NASCAR Cup

Indianapolis'teki NASCAR yarışına, tuhaf bordür kazaları damga vurdu

10 s
5
Formula 1

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar

1 g
Son Haberler
McLaren isim sponsoru aramıyor
F1

McLaren isim sponsoru aramıyor

2dk
Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”
F1

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

12 s
Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”
F1

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

13 s
Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"
F1

Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"

14 s
Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor
F1

Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor

14 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Mike Mulder
Spa Francorchamps'ın CEO'su öldürüldü
GENEL

Spa Francorchamps'ın CEO'su öldürüldü

Marko: "Mevcut sürücü kadrolarımızı koruyacağız"
Formula 1

Marko: "Mevcut sürücü kadrolarımızı koruyacağız"

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir
Formula 1

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”
Formula 1 Formula 1

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor
Formula 1 Formula 1

Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor

Indianapolis'teki NASCAR yarışına, tuhaf bordür kazaları damga vurdu
NASCAR Cup NASCAR Cup

Indianapolis'teki NASCAR yarışına, tuhaf bordür kazaları damga vurdu

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar
Formula 1 Formula 1

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş
Formula 1 Formula 1

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

Alonso: "Alpine, McLaren'a karşı çok fazla performans kaybetti"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Alpine, McLaren'a karşı çok fazla performans kaybetti"

MotoGP Avusturya: Yağmurun vurduğu yarışta, Binder kuru zemin lastikleriyle kazandı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Avusturya: Yağmurun vurduğu yarışta, Binder kuru zemin lastikleriyle kazandı!

Son Haberler

McLaren isim sponsoru aramıyor
Formula 1 Formula 1

McLaren isim sponsoru aramıyor

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”
Formula 1 Formula 1

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Marko ve Mateschitz, yakın zamanda spordan ayrılmayacaklar"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.