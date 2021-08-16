McLaren isim sponsoru aramıyor

McLaren, 2013 Formula 1 sezonundan bu yana herhangi bir isim sponsoru olmadan yarışıyor. Bunun öncesinde uzun süre isim sponsoruna sahiplerdi.

Geçmişte Philip Morris'in Morlboro ve West logolarıyla yarışan McLaren, son olarak telekom şirketi Vodafone'un isim sponsorluğunda yarışmıştı. Bu şirketler uzun yıllar boyunca McLaren'a isim sponsorluğu için milyonlarca euro ödediler.

Bu tür büyük anlaşmalar, yıllar önce çok yaygındı ancak günümüzde giderek azaldılar. Şu anda Ferrari, Mission Winnow sponsorluğunda yarışırken, Haas'ın ana sponsorluğunu Uralkalı, Mercedes'in Petronas ve Aston Martin'in isim sponsorluğunu Cognizant yapıyor.

Ancak McLaren CEO'su Zak Brown, marka adını ve bütünlüğünü korumanın Woking merkezli ekip için önemli bir unsur olduğuna inanıyor.

McLaren'ın nihai hedefinin kendi otomotiv şirketini tanıtmak olduğunu söyleyen Brown, bu nedenle takımın herhangi bir isim sponsoru aramadığını belirtti.

Motorsport Week'e verdiği demeçte Brown, "Bence herkesin kendi fikirleri var."

“Herkesin kendi iş modeli var. Takımımızın McLaren adına sahip olmasını seviyorum. Bir anlaşma yapmak ister miyiz? Evet, bunu isteriz. Peki üzerinde yoğun olarak çalışıyor muyuz? Hayır."

"McLaren olarak bilinmemizi istiyorum ve rengimizi (papaya) seviyorum. Bence bu, taraftarlar arasında gerçekten merak uyandırıyor ve onlar bizim için kritik öneme sahipler."

"İş modelimiz büyük partnerleri bir araya getirmek üzerine kurulu ancak bir isim sponsoru olması şart değil." dedi.

Brown, zamanını daha küçük sponsorlar alarak geçirmeyi tercih ediyor. Böylece bir veya iki tanesini kaybetmeleri halinde, takımın maddi durumunu olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyor.

“Ana sponsorların geçmişte yaptıkları gibi büyük çekler karaladığı ve bunun üzerine bir ana sponsorla çok fazla risk aldığınız dönemlerini geçtiğini düşünüyorum."

"Ek olarak Dell, Cisco ve DeWalt gibi sponsorların dünya çapında McLaren markasına getirebileceği görünürlük, tek bir isim sponsorunun yaptığından daha büyük."

Yine de McLaren dikkate değer tek seferlik anlaşmalara açık. Bunu, bu yılın başlarında, Monako'da Gulf Oil ile yapmışlardı.