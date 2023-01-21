Erken emeklilik ihtimali, Hamilton-Mercedes görüşmelerini nasıl etkileyecek?

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Toto Wolff'un ajandasındaki "yapılacaklar listesine" bakabilseydik, bu listenin başında muhtemelen şunu görürdük: Hamilton ile yeni kontrat görüşmelerini tamamla.

Mercedes ve Hamilton, başarılı birlikteliklerinde 4 kez kontrat yenilediler ve yeni, 5. kontrat için bir kez daha masaya oturacaklar. Ancak bu 5. kontratın görüşmeleri, diğer dört kontrattaki görüşmelerden biraz daha farklı geçecek çünkü iki tarafın da görüşmelere geçmişte olduğu gibi yaklaşmalarına izin vermeyen yeni bir parametre var: Hamilton'ın erken emeklilik ihtimali.

Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutlayan Hamilton, fiziksel anlamda kariyerinin belki de en iyi dönemlerinden birini yaşıyor ve F1'de en azından birkaç yıl daha kalmak istiyor.

Lewis, kontrat görüşmeleri hakkında konuştuğunda hep açık mesajlar verdi ve sarsıcı, ciddi bir değişim olmaması durumunda yakın zamanda anlaşma sağlanacağını, yeni kontratın hazır olacağını söyledi. Kontratın 2 yıllık olması ve -erkenden emekli olmaması durumunda- Hamilton'ın 2025'in sonuna kadar Mercedes'te kalması bekleniyor.

Yine de görüşmelerde hâlâ açığa kavuşturulması gereken noktalar, pürüzler var ve bunlar finansal sorunlar değiller. Mercedes, Hamilton'dan sonraki döneme henüz yeteri kadar hazır olmadığından, Hamilton'ın 2023'ün sonunda aniden emekli olduğu bir senaryo yaşanmasını istemiyor. Alman ekip, bundan dolayı da kendini korumak istiyor.

Lewis Hamilton'ın kaskı, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İki yıl önce imzalanan son kontrat, yeni kontratın temelini oluşturacak ve 4. kontrat ile 5. kontratın birçok noktası benzer olacak. Bu da demek oluyor ki Mercedes, Hamilton'a verdiği maaşın yanı sıra İngiliz pilotun kendi kuruluşu olan Mission 44'ü de finanse etmeye devam edecek ve bu vakıfa yardımcı olacak.

Yeni kontrat üzerine görüşülürken, gelecek 2 yılda yaşanabilecek tüm senaryolar üzerine konuşulacak. Mesela Hamilton seneye 8. şampiyonluğunu alıp kontratı bitmeden emekli olmaya karar verebilir.

Bu durum, Lewis'in mevcut planları arasında yer almıyor gibi durabilir ancak İngiliz pilotun düşüncüleri 1 yıl sonra değişebilir.

Mercedes, Hamilton'ın erken emeklilik ihtimaline karşı kendini korumak istiyor. Hamilton ve Mercedes, yeni kontratı muhtemelen W14'ün potansiyelini görmeden imzalamış olacaklardır. Eğer W14 de W13'le benzer sorunlar yaşarsa ve aynı performans seviyesinde olursa; 8. şampiyonluğunu kovalayan Hamilton hayal kırıklığı yaşayacaktır.

W14'ün bekleneni veremediği bir senaryoda Hamilton'ın motivasyonu azalabilir ancak yine de İngiliz pilotun 2023'ün sonunda emekli olması kolay olmayacak çünkü potansiyel bir emeklilik kararı öncesinde Hamilton ile Mercedes'in birçok konuda anlaşması gerek.

Buna ek olarak, arka planda Hamilton'ı "marka elçisi" yaparak -emeklilik sonrası da- Mercedes'e bağlayacak, bol sıfırlı ve uzun yıllar sürecek bir kontrat üzerinde çalışılıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kısacası Hamilton, Rosberg stili bir emeklilik kararı alamayacak. Yani İngiliz pilot, 8. şampiyonluğunu kazansa dahi Rosberg'in yaptığı gibi tek bir telefon görüşmesiyle emekli olacağı haberini veremeyecek ve kariyerini aniden sonlandırmayacak.

Mercedes, Hamilton'dan sonraki dönem için hazırlıksız olmak istemediğinden bu konuda önlemler alıyor. Eğer Hamilton cidden 2023'ün sonunda kariyerini noktalamak isterse, Hamilton'ın birçok konuda takımla anlaşması gerekecek.

Tüm bu ihtimallere rağmen Wolff, Hamilton'ın -potansiyel 2 yıllık- kontratının dolmasını beklemeden 2023'ün sonunda emekli olmayacağı konusunda emin.

"Hamilton'ın devam edeceği konusunda eminim. Lewis takımın bir parçası ve takım da Lewis'in bir parçası. Onun (kontrat süresi boyunca) devam etmemesi için hiçbir neden yok. Onun en güçlü yönlerinden biri sürekli olarak başarıya aç olması."

"O harika bir spor adamı ve ayrıca oldukça motive olmuş, kararlı bir isim."

Hamilton'la kontrat yenilenecek, bu kesin. Fakat Hamilton'ın kontratındaki çıkış maddeleri arttıkça, Mercedes'in de "ani emeklilik" senaryosu için bir "B planı" bulma çalışmaları hızlanıyor.

Hamilton'dan boşalacak koltuğu doldurmak başlı başına kolay değil ve günümüzdeki genç pilot akademilerine baktığımızda da henüz bu görevi almaya hazır genç yetenekler görmüyoruz.

Mercedes'in ilgisini çekebilecek "büyük" isimler ise en azından 2024'ün sonuna kadar başka takımlarla kontrata sahipler. Ancak geçtiğimiz yılda gördüğümüz gibi, gerçekten ihtiyaç duyulduğunda, kontratlar feshedilebiliyor ve bozulabiliyor.

Peki Mercedes Hamilton'ın koltuğu için kimi düşünüyor? Mercedes kampında Lando Norris'i beğenen isimler olduğu bir sır değil. Fakat Norris 2028'in sonunda kadar McLaren'la anlaşmalı, yine de belirttiğimiz gibi, gerektiği durumlarda kontratlar bozulabiliyor.

Lando Norris, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis'in önünde geleceğiyle ilgili önemli kararlar var. Mercedes'in Hamilton'a, kendisini markanın en büyük pazarlama ve reklam figürlerinden biri yapacak, yaklaşık 10 yıllık bir kontrat önereceği söyleniyor. Hamilton'ın marka elçisi olması ve pazarlama bölümünün büyük figürlerinden birisi olmaya devam etmesi, yürüttüğü diğer projelerle çakışmayacaktır.

Elbette Hamilton da bir gün emekli olacak ama bu veda mükemmel olmalı ve takıma zarar vermeden gerçekleştirilmeli.

Eğer W14 performans anlamında beklentileri karşılarsa, Hamilton'ın 2025'ten önce emekli olması pek olası durmuyor ve takım da bunu umuyor.

Sonuçta Hamilton ne kadar geç emekli olursa, Wolff ve Mercedes "Hamilton sonrası dönemine" o kadar iyi hazırlanabilecek -ki Hamilton'dan sonraki dönemde yaşanacak geçiş sürecine hazırlanmanın kolay olmayacağını söylememiz de mümkün.