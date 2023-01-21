Red Bull, geçen sezonun son yarışlarını RB19'a odaklanarak mı geçirdi?
Ziggo Sport yorumcularından Olav Mol, Red Bull'un geçen sezonun sonlarına doğru ellerindeki kaynakları 2023 sezonuna yönlendirdiklerini, dolayısıyla rüzgar tüneli cezasından ciddi anlamda etkilenmeyeceklerini söylüyor.
Geçen sene her iki şampiyonada da şampiyonluğa ulaşan Red Bull, söylentilere göre Max Verstappen'in şampiyonluğunu ilan ettiği ve bütçe sınırını aşmaları nedeniyle ceza alacaklarının kesinleştiği Ekim ayının ikinci haftasında RB18'in gelişimini durdurdu.
Bu sezondan kalan rüzgar tüneli hakkını ve kaynaklarını yeni RB19'un gelişimine harcadığı iddia edilen Red Bull'un kararı anlaşılabilir; nitekim rüzgar tünelinde %10 kısıntı cezası alan takım, gelecek sezon toplam rüzgar tüneli süresinin sadece %63'ünü kullanabilecek.
Bu cezanın takıma çok fazla zarar vereceğine inanmayan Mol, "Red Bull'un beklenenden biraz daha iyi olacağını varsayıyorum, nitekim ceza alacaklarını fark etmeleri, geçen sezonun sonlarına doğru onlara uzun vadede fayda sağlayabilecek şeyler yapabilecekleri anlamına geliyordu."
"Takım doğal olarak bunun ağır bir ceza olduğunu söylüyor. Onlara bir bahane verildi, eğer başarısız olurlarsa bu durumun rüzgar tüneli süresinden kaynaklandığını söyleyebilirler."
"Diğer takımlarsa elbette cezanın yeterince ağır olmadığını söylüyorlar, ancak F1 dünyasında gidişat böyledir. Eminim ki Red Bull'un şampiyonadan atılmasını tercih ederlerdi."
"İhlal küçük bir ihlaldi, bunun için asla büyük bir ceza veremezsiniz. Böyle olacağı belliydi." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull'a verilen para cezasının kendisini şaşırttığını söyleyen Mol, ödenecek miktarınsa FIA'ya değil, en az harcama yapan takımın kasasına gitmesi gerektiğini düşünüyor.
Mol, "Bütçe sınırını aşarsanız, cezanız bu olur şeklinde bir emsal oluşturuldu. Sınırı iki kez aşmak da çifte ceza almanıza yol açacak."
"Garip bulduğum tek şey 7 milyon dolarlık ceza, bütçe sınırına mali bir ceza verilmesini anlayamadım. Çok fazla para harcamanızın cezası olarak daha fazla para harcıyorsunuz."
"Para sadece FIA'ya gidiyor gibi, ancak eğer bir cezadan bahsediyorsanız, bu miktarın en az harcama yapan takımın bütçe sınırına eklenmesini ve ödemenin ihlali gerçekleştiren takım tarafından ödenmesini önerirdim."
"Böylece her rakip avantaj kazanabilirdi." dedi.
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