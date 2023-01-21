Wolff'ten Horner'a salvo: "Onun hakkında konuşmak zaman kaybı!"

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Bir süredir ön grupta galibiyet, hatta 2021 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull ile Mercedes arasındaki mücadele, birbirleriyle sürekli atışan takım patronları Toto Wolff ve Christian Horner'ın sözleriyle sık sık pist dışına da taşınıyor.

İki sezon önce şampiyonluk savaşında birbirlerine karşılıklı imalarda bulunan ikili, geçen sezon Red Bull'un bütçe sınırı ihlali nedeniyle karşı karşıya geldiler. Gerginliğin sebebi ise bütçe sınırı aşımını kamuoyuna Wolff'ün duyurması ve Red Bull'un FIA'dan bilgi sızdığı konusunda endişelenmesiydi.

Gerginlik bu sezon da bitecek gibi durmuyor, nitekim daha lansmanlar dahi başlamamışken Wolff tarafından ilk kurşun atılmış vaziyette!

The Times'a verdiği röportajda Horner hakkında konuşan Wolff, "Onun kafasının içinde kira ödemeden yaşıyorum. Adam takıntılı."

"Horner hakkında konuşmak için harcadığım her saniye hayatımda zaman kaybı demek." dedi.

Sporda geçirdiği zamandan zevk aldığını söyleyen Wolff, tıpkı kendisi gibi motor sporlarının içinden gelen eşi Susie Wolff'ün ve çocuklarının asıl önceliği olduğunu da ekliyor.

Wolff, "F1'de harika anlar yaşıyorum. Takımı seviyorum, mücadeleyi seviyorum."

"Ama asıl sevdiğim şey ailem. Üç çocuğum var; 21, 18 ve 5 yaşındalar. Ailemle birlikte olmak bana en büyük keyfi veren şey."

"Bunun yanı sıra mükemmel bir eş bulduğumu da söylemeliyim. Kendisi benden daha hızlı araba kullanabiliyor ama bu onun en küçük özelliği. Biz tam bir ruh ikiziyiz." dedi.