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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, yeni sözleşmesinde iş ve özgürlük arasındaki dengeyi tutturmak istiyor

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Hamilton, yeni sözleşmesinde iş ve özgürlük arasındaki dengeyi tutturmak istiyor
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Lewis Hamilton bölünen 2020 F1 sezonu sebebiyle zamanın değerini öğrendiğini söyleyerek Mercedes’le yeni kontratının kendisine işi ve pist dışındaki özgürlüğü arasında doğru dengeyi sağlaması gerektiğini belirtti.

Duyumlara göre Hamilton ve Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff arasındaki sözleşme görüşmeleri son aşamalarına gelmiş durumda ve ikilinin, Britanyalı pilotun muhtemelen sürücü olarak yer aldığı son sözleşmesindeki detayların üstünden geçtiği düşünülüyor.

Bu sezon 7. dünya şampiyonluğunu ilan eden 35 yaşındaki pilot, geçtiğimiz günlerde 2020’nin spor açısından öne çıkan bir sene olduğunu söylerken boş zamanlarında kendini eğitme fırsatı bulduğu ve kişisel gelişimi açısından da önemli olan bir sene olduğunu belirtti.

Ve şu anda zaman İngiliz pilot için çok önem kazanan bir gereklilik olduğundan, Mercedes’le yeni anlaşmasında buna da değineceğini ifade etti.

Seçili medya mensuplarına konuşan Hamilton, “Benim açımdan farkındalığımın arttığı şey- eminim sizin de çevrenizde aileniz varsa- en değerli şey zaman.”

“Zamanı etkili kullanmak... Doğal olarak hepimiz hayallerimizin peşinde koşuyoruz, çılgınca saatler çalışıp bir şey başarmaya çalışıyoruz fakat en önemlisi yaratabildiğiniz anılar. O yüzden doğru dengeyi yakalamak çok önemli”

“Geçmişte tabii ki işkolik olduğumu hatırlıyorum ve tek yaptığım şey de buydu.”

“En çok değer verdiğim kişilerle sene boyunca sadece birkaç anı yaratabildiğim an oluyordu. Ve tabii ki gelecekte tutkulu olduğum şeyleri yaparken bu konuda da daha çok şey yapmak istiyorum.” dedi.

Hamilton yıllardır işine yarayan bir yaşam biçimi oturtmuş durumda. Fakat meslek zorunlulukları sebebiyle pist dışında tutku duyduğu şeylere ayırdığı zamandan feragat etmek kendisi için hiç de kolay olmamış.

Hamilton, “Bu spora girdiğimde birçokları hoşnut değildi - bu tür şeylerle odağını kaybediyor diye – ve size söylemeliyim ki o diğer şeyleri yapıp 2018’de Singapur’daki gibi bir tur atmam hiç kolay olmadı.”

“Fakat sadece kendim için doğru olan şeyi bilebilirim ve benim için doğru olanın bu olduğunu hissediyorum ve genelde kalbimin sesini dinlerim. Ve yapmaktan zevk aldığım şeyleri biliyordum ve bunlardan enerji alıyordum, iyi hissettiriyordu.”

“Tabii ki sonrasında Singapur gibi bir yere gelip öyle bir performans göstermek özel hissettiriyordu. Sonrasında bir kapıyı da açıyor.”

“Şimdi bunu yapmaya devam edebileceğimi biliyorum fakat pist üstündeki performansımı götürmeyecek bir denge kurmam gerekiyor. Bundan gelecekte ya da herhangi bir zaman taviz vermem.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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