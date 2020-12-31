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İstatistik: Vettel, 2020'de puan başına 1.2 milyon euro kazandı

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İstatistik: Vettel, 2020'de puan başına 1.2 milyon euro kazandı
Ekleyen:
, Editör

RacingNews365 internet sitesi, 2020 sezonuyla ilgili ilginç bir istatistik hazırladı. Buna göre Ferrari'den 40 milyon euro kazanan Vettel, puan başına 1.2 milyon euro almış oldu.

RacingNews365 isimli internet sitesinin analizine göre Hamilton'ın yıllık maaşı 50 milyon euro'yu buldu.

Gridin en çok maaş alan ikinci pilotu 40 milyon euro ile Sebastian Vettel olurken, Max Verstappen 35 milyon euro, Daniel Ricciardo 27.5 milyon euro ve Charles Leclerc 8 milyon euro aldı.

Hamilton'ın maaşı ilk bakışta çok yüksek gibi görünebilir ancak haberde yapılan analizle birlikte durum biraz daha farklı görünüyor.

Pilotların kazandığı maaşlar, bu analize göre topladıkları puanlara oranlandı ve buna göre en maliyetli pilot Vettel oldu.

Oldukça zor bir sezonu geride bırakan Vettel, toplamda 33 puan aldı ve bu puan, kazandığı 40 milyon euro'ya oranlandığında her puan için 1.2 milyon euro almış oldu.

Listenin ikinci basamağında 119 puan alan Daniel Ricciardo yer aldı. Avustralyalı pilot, puan başına 231 bin euro maaş aldı.

Verstappen topladığı 214 puanın ardından puan başına 163 bin euro alırken, gridin en çok maaş alan ismi olan Hamilton, 347 puan topladı.

Bu da puan başına 144 bin euro maaş aldığı anlamına geliyor.

Charles Leclerc ise puan başına 81 bin euro aldı.

2020'nin en çok maaş alan beş pilotu:

# Sürücü Takım Maaş
1. Hamilton Mercedes 50 milyon €
2. Vettel Ferrari 40 milyon €
3. Verstappen Red Bull 35 milyon €
4. Ricciardo Renault 27,5 milyon €
5. Leclerc Ferrari 8 milyon €

2020'de kazanılan puan başına maaş:

# Sürücü Takım Puan başına maaş
1. Vettel (33 puan) Ferrari 1,2 milyon €
2. Ricciardo (119 puan) Renault 231 bin €
3. Verstappen (214 puan) Red Bull 163 bin avro
4. Hamilton (347 puan) Mercedes 144 bin avro
5. Leclerc (98 puan) Ferrari 81 bin €
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Editör Kemal Şengül

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