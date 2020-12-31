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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Leclerc'le iyi şekilde anlaşacağız"

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Sainz: "Leclerc'le iyi şekilde anlaşacağız"
Ekleyen:
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Carlos Sainz, Ferrari'deki yeni takım arkadaşı Charles Leclerc'le sorun yaşamayı beklemiyor.

Carlos Sainz 2015 yılında başladığı Formula 1 kariyerinde, şimdiye kadar üç farklı takımda altı yıl geçirdi.

İspanyol pilot bu süreçte Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg ve Lando Norris gibi isimlere karşı yarıştı.

Son iki yılda Norris'i puan olarak geride bırakan Sainz, elde ettiği başarılı sonuçların ardından 2021 Ferrari koltuğunu kaptı.

Ancak Sainz, burada son iki yıldır İtalyan ekiple mücadele eden ve gridin en iyi genç sürücülerinden birisi olarak kabul edilen Charles Leclerc'e karşı yarışacak.

RaceFans'e konuşan Sainz, "Son birkaç aydır zaten biraz konuşuyorduk. Sanırım iyi şekilde anlaşacağız."

"Zaten birbirimizle biraz iletişime geçtik ve daha şimdiden iyi şekilde anlaştığımızı söyleyebilirim."

"O kesinlikle harika bir yetenek. Şu anda aracı inanılmaz bir seviyede sürdüğünü düşünüyorum. Benim için şu an griddeki en iyi sürücülerden bir tanesi."

"Bu nedenle kışın az sayıda test günü olacağını da hesaba kattığımızda, özellikle başlangıçta onunla aynı tempoda gitmek zor olacak."

"Onunla ilişkimi mümkün olduğunca profesyonel tutmaya çalışacağım. Sonrasında eğer pist dışında da iyi şekilde anlaşırsak bundan çok mutlu olurum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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