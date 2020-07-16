Hamilton: "W11, Mercedes'in şu ana kadar yaptığı en iyi araç"

Hamilton, Mercedes'in 2019 aracına bakarak hangi alanlarda gelişmesi gerektiğine dair iyi fikirlere sahip olduğunu ve bunları uygulayarak hedeflerine başarıyla ulaştığını düşünüyor. Buna karşı Hamilton, Macaristan'da Red Bull'un güçlü bir rakip olacağı konusunda uyardı.

Hamilton, "Öncelikle, daha önceden çalıştırması bu kadar kolay bir araç sürdüğümü hatırlamıyorum."

"Koşullar her zaman farklı, virajlar her zaman farklı. İyi çalıştığı ya da kötü çalıştığı virajlar var. Bu asla değişmeyen bir konu."

"Geçmişte, benim pek kullanmadığım ancak Toto'nun 'diva' adını verdiği aracımız oldu. O araç genel olarak iyiydi."

"Ancak bu araç daha rafine. Geçen sene gerçekten sıkı çalıştık. 2019 aracındaki sorunların neler olduğuna dair açık fikirlerimiz vardı. Onları çözerek ilerlemek istedik."

"Pilotlar ve mühendisler olarak takımla kurduğumuz harika iletişim, kullandığımız ifadeleri anlama sayesinde bunu başarmaya devam ediyoruz. Takım söylediklerimizi dikkate alıyor ve hemen araca uyguluyor."

"Ancak henüz bir pistte yarıştık. Araç ile hızlı tur atmak hâlâ kolay değil ancak F1 genel olarak böyle. Bu, şu ana kadar kullandığım en iyi araç." dedi.

Hamilton, Avusturya'daki üstün performansa rağmen Macaristan'da düzlük hızının daha az önemli olması nedeniyle durumun farklı olabileceğini söyledi.

Hamilton, "Açıkçası burası motor gücü açısından önemli olmadığı için geçen haftaya göre doğal olarak farklı olacak. Burası daha çok yere basma gücünün ve verimliliğin önemli olduğu bir pist. Burada geçen senelerde yapılan yarışlara bakarsanız, Red Bull genel olarak iyiydi. Burası ve Monaco gibi yere basma gücünün önemli olduğu pistlerde daha iyi iş çıkarıyorlar."

"Bu yüzden farklar kapanacak ve gerçek bir mücadele olacak. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Avusturya'daki antrenmanlarda onlardan iyi performans gördük. Yarışta hâlâ güçlüler. Burada daha da güçlü olacaklarını düşünüyorum. Bu yüzden bu hafta sonu en iyi oynumuzu oynamamız lazım." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas da aracın piste çıktığı ilk günden beri çok iyi olduğunu kabul ediyor.

Bottas, "Sezona aracı anlama açısından çok iyi bir şekilde başladığımızı düşünüyorum."

"İlk iki yarış arasında dahi çok şey öğrendik. Aynı pistte ikinci haftada dahi hâlâ bir şeyler keşfediyorduk."

"Açıkçası konuşmak için erken. Bu paketle henüz tek bir piste çıktık. Gelecekte göreceğiz. Ancak her şeyin doğru bir şekilde başladığını hissediyorum. Şimdilik büyük bir sıkıntı yaşamadık." dedi.