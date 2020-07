Vettel: "Racing Point'le sadece görüşüyoruz"

Muhabirlerin ilk sorduğu sorulardan biri, Alman pilotun Aston Martin'e gideceği hakkında çıkan söylentiler hakkındaki fikirleri oldu.

Vettel ise bu soruya şu yanıtı verdi: "Bence söylentilere, söylenti adı verilmesinin bir nedeni var. Avusturya sonrasındaki birkaç günde değişen pek fazla bir şey olmadı. Bu yüzden bu konu hakkında detaylıca konuştuğumu söylemenizden sonra, verdiğim cevabı uzatmama gerek yok, ancak şunu söylemeliyim ki söyleyecek bir şeyim yok."

"Racing Point'in durumunu sorarsanız, bence şu anda herkes onlar hakkında konuşuyor. İlk iki yarışta gösterdikleri performans inanılmazdı. Ancak benim olayıma dönersek, diyebileceğim bir şey bulunmamakta."

"Bir hafta içerisinde herhangi bir değişiklik olmadı, ve en son bu durumla ilgili biraz düşüneceğimi, kendim için en önemli ve doğru olan kararı vermek için kenara çekilip durum değerlendirmesi yapacağımı söylemiştim."

"Açıklanacak bir şey olduğunda da, gelecekte doğru bir zamanda bunu yapacağım. Ancak an itibariyle hiçbir şey belli değil. Bilmiyorum, seneye yarışmak, ara verip tekrar geri gelmek, ya da hiç geri gelmemek, farklı bir şey yapmak - hepsi düşüncelerim arasında."

"Dediğim gibi, devam etme konusunda vereceğim karardan dolayı bir baskı yapıldığını veya bir baskı hissettiğimi düşünmüyorum."

Vettel'e sorulan bir diğer soru ise, seneye yarışabileceği ve rekabetçi olabilecek tek takımın Aston Martin mi olduğuydu. Alman pilot, durumun değişkenlik gösterdiğine inandığını söyledi.

"Açıkçası buna iki farklı yönden bakabilirsiniz. Kağıt üzerinde hangi koltukların boş olduğuna, hangilerinin dolu olduğuna bakmak çok önemli Bence, kontratlar ve insanların yaptığı kontratlar hakkında çok küçük bir bilgiye sahibim, ancak diğer taraftan ise burada nelerin olacağını bilmeyecek kadar uzun süredir buradayım."

"Sizin de bildiğiniz gibi, her an her şey olabilir ve bence, alacağım kararı bundan ayrı bir şekilde, kendim vermem gerekiyor. Daha sonrasında da bu yönde, uygun olan bir kararı vermem gerekiyor."

Sebastian Vettel'in, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile yakın bir arkadaşlığı olduğu bilinmekte. Bu durum da göz önüne alındığında, Vettel'in Racing Point ile yaptığı görüşmelerde, Wolff'ün etkisi olup olmadığı Alman pilota soruldu.

Vettel konu hakkında şunları söyledi: "Bir yönden padokta bulunan herkesin birbirine yakın olduğunu söyleyebilirsiniz, bu yüzden bu kadar uzun süredir burada bulunup pek çok insan ile bir araya gelmem gayet normal."

"Bu yüzden birileriyle bir araya gelmeniz veya tanışmanız için birinin insiyatifine ihtiyacınız olmuyor. Durum böyle olunca, birkaç yüzü tanımam ve birkaç insanla tanışmam gayet yardımcı oluyor."

Vettel'e, Racing Point'te gidebileceği koltuk olup olmadığı sorusunun yanında, Renault'nun yaptığı protestonun, Racing Point hakkındaki kararını etkileyip etkilemeyeceği de soruldu.

Alman pilot iste şunları söyledi: "An itibariyle sadece görüşmelerde bulunuyoruz. Geçen hafta, örnek vermek gerekirse, Renault ile de görüştüğümü söylemiştim, bu yüzden sadece görüşüyoruz."

"Bence gelecek dönemde her şey daha net olacaktır, ancak şu anda bu konuyu düşünmüyorum. Gerçek şu ki, yapılacak bir açıklama olmamasıyla beraber, görüşmelerden başka söyleyebilecek bir şeyim de yok."

"Yapılan protestonun ise kararımda etkisinin olmayacağına inanıyorum. Protestonun arkasındaki neden nedir bilmiyorum, ve bu durumda karar FIA'nın. Tabii ki de Renault'nun protesto ettiğini duydum, ancak bir değeri var mı bilmiyorum. Pek zannetmiyorum."

Racing Point'in takım sahibi Lawrence Stroll'ün, bir konsorsiyum ile beraber şirketi satın alması sonucunda Racing Point, seneye Aston Martin adı altında yarışmaya başlayacak. Şirket, Red Bull ile olan anlaşmasını bitirecek ve tamamen yeni bir temayla 2021'e adım atacak.

Vettel'in yeni sezonda takım ile yarışma ihtimali ile beraber Alman pilot, Aston Martin takımında yarışan ilk pilot olabilir.

Aston Martin ile özdeşleşen bir değer ise, bir kült haline gelmiş olan James Bond serisi. Yapılan 24 filmlik serinin 13'ünde bir arabasıyla yer alan Aston Martin, film serisinin önemli bir parçası olarak ortaya çıkmakta.

Vettel'e sorulan sorulardan biri de, James Bond filmlerindeki en sevdiği aracın hangisi olduğuydu.

Alman pilot bu soruya şu cevabı verdi: "İkiye yarılan araç. Hangisini olduğunu bilmiyor musunuz? Tomorrow Never Dies (Yarın Asla Ölmez) filmindeki araçtan bahsediyorum."

"En çok sevdiğim araç değil, ancak çok güzel bir araba olduğunu düşünüyorum ve bence arabalardan ziyade Bond kızlarını hatırlamam gerekiyor, ancak arabanın ikiye bölündüğünü hatırlıyorum."

"Gerçek bir arabanın ikiye bölündüğünü öğrendiğimde şoke olmuştum, belki de bu yüzden aklıma gelen ilk araba o oldu."