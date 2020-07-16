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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor

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Ricciardo, Stroll'ün atağının pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
16 Tem 2020 17:47

Daniel Ricciardo, Lance Stroll'ün Steiermark GP'nin sonunda yaptığı, kendisini dışarı doğru iten atağın pilotlar toplantısında görüşülmesini istiyor.

Yarışın sondan ikinci turunda Stroll, 3. viraja gelirken atak yaptı ve her iki pilot soldaki kaçış alanına doğru yöneldi. Bunun üzerine McLaren pilotu Lando Norris avantaj sağladı ve iki pilotu birden geride bıraktı.

Yarıştan sonra hakemler olayı inceleseler de yarış olayı olarak değerlendirdiler ve değişen bir şey olmadı.

Ricciardo, "Ben asla yarışmamızın önüne geçecek kadar sert kuralların olmasını istemem."

"Yani sanki yumurta kabuğunun üstüne basarmış gibi yarışmak istemem. Tabii ki denemeliyiz ancak aynı zamanda başarısız olabiliriz."

"Açıkçası ikimiz de pist dışına çıktık. Ben orada dönseydim, kaza olacaktı. O da benimle pist dışına çıktı."

"Bir atak yapmayı denedi ve bunu yapmak tamamen onun hakkıydı. Ona yer bıraktım, aslında bırakmamalıydım, ancak o denedi ve onun başarısız atağı sonucu ikimiz de pist dışına çıktık."

"Bu yüzden pozisyon geri verilmeliydi. Bana göre bu çok netti."

"Virajı dönebilseydi ve sadece ben dışarı çıksaydım, o zaman atağı kabullenirdim. Ancak her ikimiz de dışarı çıktık. Bu yüzden yanlış olduğunu düşünüyorum."

"Bu konuyu görüşeceğiz. Pilotlar toplantısında bunu konuşacağız. Herkesin fikrinin ne olduğunu, neler söyleyeceğini göreceğim."

"Pilotların bunun için 'temiz bir ataktı, bu tür şeyler olur' demelerini beklemiyorum çünkü bu şekilde olmaz." dedi.

 

Ricciardo, Stroll'ün ikisini birden dışarı çıkarmak istemediğini ancak o kadar geç atak yapmanın sonucunun bu olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Yakın bir mücadele olacağını bilerek içeri daldı çünkü zaten sıkışmıştık ve oldukça geriden atağa kalkıştı."

"Ancak sonuçta böyle bir şey olmasını beklediğini ya da pist dışına çıkmamızı istediğini düşünmüyorum. Açıkçası adımını attı ve 'Ceza alırsam alırım, almazsam o zaman atağımı tamamlamış olurum' diye düşündü."

"Bu yüzden bunu diğer pilotlarla bireysel olarak düşünüp 'kirli bir atak' şeklinde değerlendirip görüşmeyeceğiz."

"Pilotlar ve hakemler olarak birlikte bu konuyu görüşüp doğru ya da yanlış olan şeyler konusunda herkesi eğitmeye çalışmalıyız."

"Örnek vermem gerekirse, Lance'in bu hafta sonu da aynı şeyi yapıp her zaman bundan cezasız kurtulmasını istemem. Muhtemelen bu konuyu cuma günkü pilotlar toplantısında görüşeceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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