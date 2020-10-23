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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Hamilton: "Mercedes'le yeni sözleşme formaliteden ibaret"

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Hamilton: "Mercedes'le yeni sözleşme formaliteden ibaret"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton yeni Mercedes Formula 1 sözleşmesine imza atmasının muhtemelen formalite icabı olacağını söylerken, şu anda koşulları görüşmek için oturmanın önceliği olmadığını ekliyor.

6 kez dünya şampiyonu Hamilton şu anda Mercedes’le olan sözleşmesinin son yılında ama birkaç aydır takımı bırakmak gibi bir isteğinin olmadığını söylüyor.

Hamilton gridde 2021 için planlarını onaylamamış birkaç pilottan biri, ama mevcut pandemi ortamında sözleşme koşullarını konuşmak istemediğini söylüyor.

Perşembe günü görüşmelerin nasıl ilerlediği sorulduğunda Hamilton, Mercedes ve kendisinin bu konuda pek konuşmadığını belirtti.

Hamilton ekledi, “Formalite icabı mı? Bilmiyorum, muhtemelen. Bir aşamada oturup konuşmayı yapmamız gerektiğini biliyorum. Ama şu anda önceliğim bu değil.”

“Bu seneki işimi düzgünce bitirmek benim için öncelik. Dolayısıyla şu anda tamamen buna odaklandım." dedi.

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Hamilton bu sene Michael Schumacher ile rekoru eşitleyecek 7. şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerliyor. Şu anda F1 sürücüler şampiyonasını, 6 yarış kala 69 puanla lider götürüyor.

2 hafta önce Nürburgring’de aldığı galibiyetle 91 galibiyete ulaşan Hamilton, Michael Schumacher’in rekoruna ortak olarak sözleşme konuşmaları için kendini güçlü bir pozisyona soktu.

 

Hamilton daha önce Mercedes'le her zaman 3 yıllık sözleşmeler imzaladı, ama bir sonraki sözleşmesinin uzunluğuna karar verirken düşünmesi gereken, aralarında pandemi ve şirketlere şu anda yapılan finansal baskılar olmak üzere, bir çok faktör olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından sözleşme konuşmalarının koşulları sorulduğunda Hamilton, "Daha önce dediğim gibi, henüz karar vermedim."

"Kalmak istiyorum ve daha önce planlayarak masaya oturduğumuzda 3 yıllık periyotlar için imza atıyorduk ama tabii ki şu anda farkı bir dönemdeyiz."

"3 yıl daha devam etmek isteyip istemediğim de ayrı bir soru - henüz cevaplanacak çok soru var, bir de 2022'de farklı bir döneme gireceğiz araçlar açısından. 2022'de araçların nasıl olacağı da beni heyecanlandırıyor."

“Bence kısa vadede baktığınızda bu zaman sürecinde batacak şirketler ve işletmeler olacağını söyleyebilirsiniz. Mercedes bence geri tırmanışa geçti. Şu anda çok daha iyi bir yerdeler ama herkes bu sene büyük bir darbe aldı.”

“Ama geleceğe baktığınızda parlak görünüyor. Bence bazı değişiklikler olacak. Ola (Kallenius) Mercedes’in şu anda ilerlettiği sürdürülebilirlik ve araçları elektriğe yönlendirme odaklı bir plan hazırladı, AMG de aynısını uyguluyor. Bence gelecek parlak.”

“Bunlar doğal olarak konuşacağımız şeyler, ama bence bir süre daha kalabilecek hak veya pozisyonu elde ettiğimi düşünüyorum.”

“Zaman gösterecek. Daha fazlasını gerçekten söyleyemiyorum. Umarım önümüzdeki birkaç ay içinde bir şeyler duyarsınız.” şeklinde cevap verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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