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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Red Bull'un 1 numaralı tercihi Hulkenberg"

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Ralf Schumacher: "Red Bull'un 1 numaralı tercihi Hulkenberg"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher'e göre Nico Hulkenberg, 2021 Formula 1 sezonunda Red Bull'un ikinci aracı için bir numaralı seçeneği olacak.

Red Bull'da 2021'de Max Verstappen'in yanında kimin olacağı henüz netlik kazanmış değil. Takım sene başından beri Alexander Albon'un yanında dursa da, Taylandlı sürücünün bir türlü istenen performansı istikrarlı bir şekilde gösterememesinin ardından takımın sabrı tükenmiş olabilir.

Portekiz GP öncesinde Sky için Helmut Marko ile bir röportaj yapan Schumacher, Hulkenberg'in Red Bull için bir numaralı tercih olduğunu anladığını söyledi.

Geçen sene sonunda Renault'daki koltuğunu kaybeden Hulkenberg, bu sene Racing Point'de COVID-19 olan pilotların yerine çıktığı yarışlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Schumacher ile röportajında Marko, açık bir şekilde "gerekli olması halinde kendi programlarının dışına bakabileceklerini" söyledi. Bu durumda Hulkenberg ve Sergio Perez en büyük seçenekler oluyor. 

 

Marko, "Eğer Albon düzenli bir şekilde gelişmeye devam ederse, 2021 aracımız için aday olacak. Albon'un eksik olduğu şey istikrar."

"Ancak gelecek sene dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorsak, istikrarlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Albon istikrarlı performanslar göstermezse, o zaman geleceği belirsiz olacak. Dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorsak, daha fazla istikrarsızlığa katlanamayız." dedi.

Takım dışında Max Verstappen'in de kendisini daha fazla zorlayacak bir takım arkadaşı istediği düşünülüyor.

Schumacher, "Şahsen, Hulkenberg'in Red Bull için bir numaralı aday olduğuna inanıyorum. Bunun birçok nedeni var. Öncelikle Red Bull'un çok fazla paraya ihtiyacı yok. Sergio Perez tabii ki güçlü bir pilot, ancak Nico inanılmaz güçlü bir şekilde döndü."

"Ek olarak, önümde tüm rakamlar yok ancak Red Bull'un Almanya'daki içecek satış rakamları diğer pazarlara göre pek iyi olmadı. Yani ülkede tanınmış sevilen bir Alman pilot, onlar için mantıklı olabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg
Takımlar Red Bull Racing
Editör Abdullah Çelik

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