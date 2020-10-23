Ferrari, Portekiz GP antrenmanlarında 2021 tabanını test edecek
Ferrari, gelecek seneki kurallara erkenden hazırlanabilmek adına bugün gerçekleştirilecek Portekiz GP antrenman seanslarında 2021 için planladığı tabanı test edecek.
Ferrari SF1000 floor comparison, Styrian GP
Photo by: Giorgio Piola
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 with a 2021 spec floor
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren F1 takımı da Belçika GP hafta sonunda 2021 için prototip tabanı test etmişti. Pist üstünde yapılan test ile, fabrikadaki ölçüm sistemlerinin pist üstüyle uyumlu bir sonuç verip vermediğine bakıldı.
Ferrari'nin taban tasarımını McLaren'ınki ile kıyasladığımızda, tabanın en arka bölümünde yukarı doğru kıvrılmış bir duvar olduğu dikkat çekiyor.
Ferrari, arka tekerlek bölgesinde oluşan türbülansın difüzörün performansını düşürmemesi için böyle bir tasarım yapmış gibi görünüyor.
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Bir diğer değişiklik arka fren kanalları üzerinde yer alan kanatçıklarda olacak. Tekerleklerin iç kısmında yer alan fren kanalının üzerinde yer alan yatay kanatçıkların, yere basma gücünü düşürme çalışmaları kapsamında daha dar olması gerekiyor. Altta, sol tarafta yer alan resimde bunun yapıldığını görüyorsunuz. Ferrari ayrıca difüzörde de değişiklik yapmış gibi görünüyor. Difüzörün altında yer alan dikey kanatların uçlarında yer alan kesik bölüm, test edilecek araçta kısalmış durumda.
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|Giorgi Piola