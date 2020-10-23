Ferrari, Portekiz GP antrenmanlarında 2021 tabanını test edecek

Ferrari böylece, yeni kurallara dair ilk pist üstü çalışmasını yapacak ve tabanda yapılacak değişikliğin aracı nasıl etkilediğini görecek. Taban değişikliğinin etkilerini CFD ve rüzgar tünelinde çalışan Ferrari, Portimao'da pist üstünde elde ettiği verileri, pilot geri bildirimlerini kullanarak kolerasyon değerlerine bakacak. Bu kıyaslama sayesinde gelişim yönü belirlenecek.

Ferrari SF1000 floor comparison, Styrian GP Photo by: Giorgio Piola

Son senelerde tabanın arka kısmı arka lastiklere olan etkisi nedeniyle büyük önem kazanmıştı. FIA, Pirelli'ye yardımcı olabilmek için yere basma gücünü düşürecek. Bu kapsamda en büyük değişiklik tabanda yapılacak. Ferrari, yeni taban kuralları öncesinde sezon boyunca bu bölümde güncellemeye devam etmişti. İç resimde eski versiyonları görebilirsiniz. FIA'nın yere basma gücünü % 10 civarında azaltma planları kapsamında, tabanın arka dış kısımları üçgen şeklinde kırpılacak ve kenarlarda kesiklere izin verilmeyecek.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 with a 2021 spec floor Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren F1 takımı da Belçika GP hafta sonunda 2021 için prototip tabanı test etmişti. Pist üstünde yapılan test ile, fabrikadaki ölçüm sistemlerinin pist üstüyle uyumlu bir sonuç verip vermediğine bakıldı.

Ferrari'nin taban tasarımını McLaren'ınki ile kıyasladığımızda, tabanın en arka bölümünde yukarı doğru kıvrılmış bir duvar olduğu dikkat çekiyor.

Ferrari, arka tekerlek bölgesinde oluşan türbülansın difüzörün performansını düşürmemesi için böyle bir tasarım yapmış gibi görünüyor.

Bir diğer değişiklik arka fren kanalları üzerinde yer alan kanatçıklarda olacak. Tekerleklerin iç kısmında yer alan fren kanalının üzerinde yer alan yatay kanatçıkların, yere basma gücünü düşürme çalışmaları kapsamında daha dar olması gerekiyor. Altta, sol tarafta yer alan resimde bunun yapıldığını görüyorsunuz. Ferrari ayrıca difüzörde de değişiklik yapmış gibi görünüyor. Difüzörün altında yer alan dikey kanatların uçlarında yer alan kesik bölüm, test edilecek araçta kısalmış durumda.