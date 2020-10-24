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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Hamilton: "İster inanın, ister inanmayın, lastikleri çalıştırmak çok zordu"

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Hamilton: "İster inanın, ister inanmayın, lastikleri çalıştırmak çok zordu"
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Portekiz GP öncesinde pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton, Portimao pistinde lastikleri çalıştırmanın çok zor olduğunu, bu yüzden son bölümde iki zaman turu atmaya karar verdiğini söyledi.

Algarve pistinde Bottas'a göre daha çok zorlanıyormuş gibi görünen Hamilton, sıralamaların en önemli seansında stratejisinin de yardımıyla en hızlı turu attı ve yarınki yarış öncesinde avantaj sağladı.

Hamilton ve takım arkadaşı Valtteri Bottas, son bölümde orta lastiklerle piste çıkmalarının ardından attıkları zaman turu açısından farklı yolda ilerlediler. Bottas, daha hafif yakıt yüküyle tek tur atmayı tercih ederken Hamilton daha ağır depoyla piste çıktı ve iki zaman turu attı. Sonunda turunu tamamlayan son isim olan Hamilton, pole pozisyonunun sahibi oldu.

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Hamilton, "Bugünün ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Evet, harika bir araca sahibiz ancak iyi bir tur zamanı çıkarabilmek için her şeyi almanız gerekiyor. Valtteri bu hafta sonu çok hızlıydı. Tüm seanslarda zirvedeydi. Bu yüzden sürekli olarak ekstra zamanı bulabilmek için derinlere doğru kazmak zorunda kaldım."

"Sonunda, onun derecesini yenebilmek için 3 tur atmayı seçtim. Sanırım o tek tur atmaya karar vermişti, bu yüzden bir fırsat bulabilirdim ve bu tercih işe yaradı. O son tur gittikçe daha iyiye gitti." 

"Takımın gerçekten bizimle çok iyi iletişim kurması sayesinde bu oldu. Takım her ikimize bu fırsatı tanıdı. Yumuşak ya da orta lastikle piste çıkma tercihini yapabilirdik. Her ikimiz de orta lastikleri seçtik. O tek tur atmayı, ben 3 tur atmayı seçtim çünkü bunu yapabilecek zamanımız vardı. Erkenden piste çıktık ve güzel oldu. Ve biliyorsunuz, orta lastikler..."

"Bu hafta sonu lastikler aşırı sert. En sert lastiklere sahibiz ve ister inanın ister inanmayın, burada bu lastikleri çalıştırmak çok zor. Bu yüzden ilk turun harika olmaması ihtimaline karşı ekstra turu atmak istedim ve bu mükemmel bir şekilde işe yaradı." dedi.

 

"Bu pist gerçekten ekstrem"

Hamilton, ilk kez yarıştıkları Algarve pistinin çok çok açıdan aşırı ve zorlayıcı olduğunu söyledi.

Hamilton, "Tanrım, burası gerçekten aşırı. Gerçekten çok ekstrem seviyede bir pist çünkü gerçekten nereye gittiğinizi görmediğiniz bölümler var."

"Bir süre gökyüzüne bakıyorsunuz ve fren noktasının neresi olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Gökyüzüne bakarken bir referans noktanız olmuyor. Gerçekten gittiğim en zorlayıcı pistlerden birisiydi."

"Pist yüzeyi tuhaftı. Evet, gittiğimiz her pistin farkı yüzeyi oluyor. Çok pürüzsüz bir yüzeye sahip ancak lastikler Barcelona'daki gibi çalışmıyor. Sadece önleri değil, arkaları da çalıştırmak zorluydu."

"Antrenmanlarda ön lastiklerin çalıştığı ancak arkaların çalışmadığı zamanlar oldu. Aynı şekilde hiçbir lastiğin çalışmadığı zamanlar da oldu. Bu açıdan bugün daha iyiydi. Ancak takım başını eğip çalışmaya devam etti ve harika bir iş çıkardı. Bu yüzden onlara büyük teşekkürler." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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