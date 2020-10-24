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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Bottas: "Tek tur atma benim kararımdı ancak sonunda işe yaramadı"

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Bottas: "Tek tur atma benim kararımdı ancak sonunda işe yaramadı"
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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Portekiz GP sıralamalarının son bölümünde son lastikleriyle ağırlık avantajı için tek tur attığını ancak bunun işe yaramadığını söyledi.

Portimao'da oldukça güçlü bir hafta sonu geçiren Bottas, tüm antrenman seanslarını ilk sırada tamamlamasının ardından sıralamaların ilk seansında takım arkadaşı Lewis Hamilton'a geçildi ancak 2. seansta tekrar öne geçti.

İkinci seansta orta lastiklerle atılan turlarda Bottas tek bir hazırlık turu atıp doğrudan hızlı turunu atarak en hızlı zamanı kaydetmişti. Mercedes pilotları son bölümde yine orta lastiklerle piste çıktı. Bottas, son dakikalarda da benzer strateji uyguladı ancak bu sefer Hamilton, ikinci hızlı turuyla öne geçmeyi başardı.

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Bottas, "Sıralamaların önceki seanslarında aldığımız hislere bakarak, son bölümde orta lastiklerle piste çıkmaya karar verdik. Orta lastikler, yumuşak lastiklerden çok az bir şey daha hızlıydı. Bu yüzden onları seçtik. Ardından arada bir soğutma turunun olduğu iki zaman turu atma ya da tek zaman turu atma arasında karar vermemiz gerekiyordu."

"Tek tur zamanı atarken araçta daha az yakıt oluyordu ancak lastik ısıtmada sorun yaşanabilirdi. Ben bunu tercih ettim. Tek tur zamanı atmak benim kararımdı çünkü bu 2. seansta işe yaramıştı. Ancak görünen o ki, Lewis'in iki zaman turu atması daha iyi seçim olduğunu gösterdi."

"Mükemmel değil ancak iyi bir turdu. Hafta sonu boyunca burada gerçekten temiz tur atmak zordu ancak dediğim gibi turum iyiydi. Zaten sonuç olarak ben de iki zaman turu atabilirdim."

"Yarışa temiz taraftan başlamak tabii ki daha iyi olurdu ancak 2. sıradan elimden geleni yapacağım." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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