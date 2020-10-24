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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Üçüncülük kötü değil"

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Verstappen: "Üçüncülük kötü değil"
Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen, Portimao'daki sıralama turlarında üçüncülüğü elde etmesinin ardından bu sonucun kötü olmadığını söyledi.

Portimao pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk iki sıra Mercedes sürücülerine giderken, Red Bull sürücüsü Verstappen üçüncü sırada yer aldı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, "Tüm hafta sonu boyunca, pistteki yeni asfaltla beraber lastikleri doğru aralığa getirmekte zorlandık. Yani durum biraz şansa bağlıydı."

"Son bölümden memnun kaldım. Turun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ön lastiklerle arka lastikleri dengede tutmak çok zordu, ancak üçüncülük yine de bizim için kötü değil. Yarın yapılması gereken çok şey var, umarım öndekilere yakın kalabiliriz."

"İlk virajın atak yapılabilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum. Start önemli olacak. Ancak yine de bu, burada lastik hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız için ne kadar dayanacaklarını bilmiyoruz. Bundan dolayı yarışta hislerimize güveneceğiz ve neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

 
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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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