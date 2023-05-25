Hamilton: "Ferrari ile görüşmedim, Mercedes ile anlaşmaya çok yakınız"
Lewis Hamilton, Perşembe günü yaptığı açıklamada Ferrari ile herhangi bir görüşme yapmadığını, Mercedes ile anlaşmaya da çok yakın olduğunu söyledi.
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın adı Ferrari ile ciddi şekilde anılıyor ve İngiliz basını, İtalyan ekibin Hamilton'a teklif yaptığını iddia etti.
Fakat Monako'da konuşan Hamilton, takım değiştirmeyi düşünmediğini söyleyip bu iddialara son verdi.
Hamilton, haberlerin spekülasyondan öteye gitmediğini, Mercedes ile yapılan görüşmelerde de sona gelindiğini söyledi.
"Sözleşme görüşmeleri sırasında doğal olarak her zaman spekülasyonlar çıkıyor."
"Fakat benden haber almadığınız sürece, bundan daha fazlası yok."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton yeni Mercedes anlaşmasının önümüzdeki birkaç hafta içinde sonuçlandırılmasını umuyor.
"Menajerlik ekibim Toto ile perde arkasında yakından çalışıyor. Neredeyse sözleşme kontrat sürecinin sonuna geldik."
"Buna odaklanmış bir ekibim var, böylece sadece işimi yapabiliyorum. Bu daha önce bulunduğum yerden çok daha iyi bir konum çünkü eskiden müzakerelerimi tek başıma yaptığımı hatırlıyorum ve bu çok stresliydi. Artık bunu yapmak zorunda değilim."
Aracın hızının görüşmeler üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bence herhangi bir etkisi yok çünkü sonunda biz hâlâ şampiyonluklar alan bir takımız."
"Sadece yanlış aracı seçtik. Geçtiğimiz iki yıl boyunca pek iyi olmayan bazı kararlar alındı ve şimdi bu kararlar üzerinde çalışıyoruz."
"Bu hafta sonu yeni bir güncellememiz var, takım bu güncellemeyi getirmek için inanılmaz derecede sıkı çalıştı. Aslına bakarsanız Bahreyn'den sonra ne yapacağımıza zaten karar vermiştik."
"Son yarış iptal edildiğinde biraz üzüldüm çünkü bu yeni paketi denemek için heyecanlıydım. Test anlamında burası en iyi yer değil. Yine de gerçekten meyve verip vermediğini görmek adına önümüzdeki yarışta daha fazla test yapacağız."
"Fakat dediğim gibi, ekibim arka planda takımla görüşüyor, tartışmalar yapıyor ve neredeyse bitirmek üzereyiz."
Hamilton, Ferrari'nin kendisiyle ya da menajeriyle herhangi bir teklif için temasa geçip geçmediği sorusuna doğrudan "Hayır." yanıtını verdi.
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