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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Honda'nın Aston Martin hamlesi kötü oldu"

Max Verstappen, Honda'nın Formula 1'de Aston Martin ile takım kurmasını görmenin "biraz kötü" olduğunu ve Red Bull ile iş birliğinin sona ermesinin "talihsizce" olduğunu söyledi.

Megan White
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Çarşamba sabah yapılan açıklamada, Aston Martin'in 2026'dan itibaren Honda'nın resmi fabrika takımı partneri olacağı duyuruldu.

Honda, 2021 sonunda resmi olarak Formula 1'den ayrılsa da, o günden bu yana Red Bull'un motor departmanına kendi motorlarını tedarik etmeye devam ediyor.

Honda'nın 2025 sonunda Red Bull ile bağlarını tamamen koparmasının ardından ne yapacağı merak konusuydu. Çarşamba günkü anlaşmayla, Honda'nın geleceğine dair şüpheler de ortadan kalkmış oldu.

Monako GP öncesinde konuşan Verstappen, Honda'nın ayrılık kararından sonra "U dönüşü" yapmasının ve ortaya çıkan durumun biraz talihsizce olduğunu söyledi.

"Honda ile çalışmayı sevdiğini" ve bu anlaşmanın "Aston Martin için gerçekten iyi olduğunu" kabul eden Verstappen, "Bizim açımızdan sonuç olarak olanlar, biraz talihsizce oldu çünkü birkaç sene önce bırakacaklarını söylediler. Bu yüzden Red Bull kendi motor departmanını kurdu. Ancak sonrasında ayrılmayacaklarını, devam edeceklerini söylediler."

"Ne yazık ki, tamamen kendi motorunu üretme sürecine başlayınca, bundan böyle birlikte çalışamazsınız. Bunun biraz kötü olduğunu söyleyebilirim." 

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

"Onlarla her zaman gerçekten iyi ilişkilere sahip olduk. Bu yüzden onların Aston Martin'e gidiyor olduklarını görmek yazık oldu."

"Ancak, 2026'dan itibaren Ford ile birlikte neler olacağını görmek için kendi açımızdan da çok heyecanlıyız."

"Aston Martin için bu gerçekten iyi çünkü onlar harika motora sahipler. Bunu hepimiz biliyoruz. Durum bu."

"Onlarla çalışmayı seviyorum. Birlikte çok fazla başarı elde ettik, bu yüzden tabii ki bir noktada onların gidiyor olduğunu görmek üzücü olacak. Ancak bunu zaten bekliyorduk, öyle değil mi?"

"Onlar çekileceğini söylediği için, bir nevi onlarla vedalaşmıştık. Ancak evet, şimdi durum böyle."

"Tabii ki Honda çalışanlarının, Formula 1'de kalacak olmasından mutluyum ancak onların gideceğini gördüğüm için üzgünüm." dedi.

Yardımcı editör: Ronald Vording

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