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Tsunoda: "Takım artık tamamen yarış performansına odaklanabilir"

Formula 1 pilotu Yuki Tsunoda, takımın geleceği konusunda 'endişeli' olan AlphaTauri personelinin, takımın satışının engellenmesiyle birlikte tamamen yarışlara odaklanabileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Red Bull danışmanı Helmut Marko bu hafta başında, spekülasyonların aksine AlphaTauri takımının satılmayacağını, bunun yerine İngiltere'deki varlığını genişleteceğini açıkladı.

Formel1.de'ye konuşan Marko, takımın İtalyan üssünün ana merkez olarak kalacağını ancak aerodinamik departmanına ev sahipliği yapan Bicester üssünün itibarının artacağını açıkladı.

Marko, "Karar verildi. AlphaTauri tamamen Red Bull'a ait olmaya devam edecek ve küçük bir takım olarak yönetilmeye devam edecek."

"Red Bull Racing ile işbirliği, bütçe sınırı ve sinerjiler açısından da daha yakın olacak." dedi.

Takımın geleceğiyle ilgili söylentiler, şirketin kurucu ortağı Dietrich Mateschitz'in 2022'deki ölümünün ardından - olası bir satın alma Andretti gibi yeni bir katılımcının F1'e girmesi için daha kolay bir yol olarak görülüyor - AlphaTauri'nin gösterdiği kötü performans sebebiyle daha da şiddetlendi.

Yeni Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff'ın takımın performansından ve AlphaTauri'nin marka kimliğini F1'in popülaritesi aracılığıyla artırmadaki başarısızlığından memnun olmadığı da bildirildi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2021'den bu yana takımda olan Tsunoda, 'endişeli' takım personelinin gelecek baskısı hafiflediği için artık tamamen yarış performansına odaklanabileceğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com tarafından Marko'nun demeci hakkındaki tepkisi sorulan Tsunoda, şunları söyledi: "Bu AlphaTauri için, özellikle de mühendisler ve mekanikerler için iyi."

"Artık tamamen yarışa odaklanabilirler."

"Mekanikerlerin ve mühendislerin çoğu bu konuda biraz endişeliydi; bu yüzden kesinlikle iyi oldu."

"Bence Red Bull için doğru bir karar çünkü Toro Rosso ile bir geçmişleri var."

"Açıkçası bu benim için de iyi - en azından endişelenmem gerekmeyen tek bir şey var."

Red Bull, F1'de AlphaTauri adını kullanmaya devam edip etmeyeceğine ya da daha önce Toro Rosso olarak bilinen takımın yeniden adlandırılıp adlandırılmayacağına henüz karar vermedi.

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