Hamilton: "Bugün çok eğlendim"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Las Vegas GP hafta sonunda ilk gün çalışmaları çok geç başlasa da, pist üstündeki sürüşten keyif aldığını söyledi.
1. antrenman seansı, pist üzerindeki bir rögar kapağının Carlos Sainz'ın aracına zarar vermesinin ardından daha 10. dakika sonrasında bitirildi.
Pistin Vegas caddelerinde yer alıyor olması organizatörlerin caddeleri her zaman trafiğe kapatamıyor anlamına geliyor. Bu yüzden oldukça sıkışık bir zaman aralığında 2. antrenman seansı yerel saat ile 02:30'da ancak başlatılabildi.
Mercedes pilotlarının bütün Brezilya hafta sonunda sorun yaşamasıyla Las Vegas'ta gösterecekleri performans merak konusuydu.
Hamilton yumuşak lastikle attığı 1:36.663'lük turu ile ancak 9. olsa da keyifli bir gün geçirdiğini söyledi.
Hamilton, "Bugün çok eğlendim. İnanılmaz derecede hızlı ve eğlenceli bir pist. Bugün çok eğlendim. Tekrar yarışabileceğimiz için mutluyum. İyi bir 1. antrenman geçmedi ama düzeltmek için çok çalıştılar."
"Otomobil iyi durumda. Hepimiz benzer lastiklerle tur attığımız için farklar çok fazla değil. Herkesin lastiği aşınıyor, herkesin lastiği bitiyor. Herkes aynı durumda." dedi.
Aşınmanın soğuk havadan mı yoksa pist yüzeyinden mi olduğu sorusuna ise Hamilton, "Bence her ikisinin de karışımı. Düşük yere basma kuvvetine sahibiz bu yüzden yavaş hızlı virajlar ve yüksek hızlı virajlar arasında çok fazla kayıyoruz. Ama sıcaklıkların da etkisi olduğuna eminim." yanıtını verdi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"
Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"
Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak"
Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak" Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak"
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı
Russell: “Las Vegas ikonik bir pist olamayacak”
Russell: “Las Vegas ikonik bir pist olamayacak” Russell: “Las Vegas ikonik bir pist olamayacak”
Hamilton, W14 hakkındaki hayal kırıklığını tekrarladı
Hamilton, W14 hakkındaki hayal kırıklığını tekrarladı Hamilton, W14 hakkındaki hayal kırıklığını tekrarladı
Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"
Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor" Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"
Son Haberler
Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"
Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken" Bottas: "5. olmak her zaman güzeldir ancak konuşmak için erken"
Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"
Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!" Gasly: "Bir daha gece 3'te Formula 1 aracı süreceğimizi sanmıyorum!"
Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"
Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim" Norris: "Zor bir gündü ancak yarın daha iyi olacağımızdan eminim"
F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası
F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası F1 tarihindeki en son 7 rögar / drenaj kapağı kazası
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar