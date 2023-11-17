1. antrenman seansı, pist üzerindeki bir rögar kapağının Carlos Sainz'ın aracına zarar vermesinin ardından daha 10. dakika sonrasında bitirildi.

Pistin Vegas caddelerinde yer alıyor olması organizatörlerin caddeleri her zaman trafiğe kapatamıyor anlamına geliyor. Bu yüzden oldukça sıkışık bir zaman aralığında 2. antrenman seansı yerel saat ile 02:30'da ancak başlatılabildi.

Mercedes pilotlarının bütün Brezilya hafta sonunda sorun yaşamasıyla Las Vegas'ta gösterecekleri performans merak konusuydu.

Hamilton yumuşak lastikle attığı 1:36.663'lük turu ile ancak 9. olsa da keyifli bir gün geçirdiğini söyledi.

Hamilton, "Bugün çok eğlendim. İnanılmaz derecede hızlı ve eğlenceli bir pist. Bugün çok eğlendim. Tekrar yarışabileceğimiz için mutluyum. İyi bir 1. antrenman geçmedi ama düzeltmek için çok çalıştılar."

"Otomobil iyi durumda. Hepimiz benzer lastiklerle tur attığımız için farklar çok fazla değil. Herkesin lastiği aşınıyor, herkesin lastiği bitiyor. Herkes aynı durumda." dedi.

Aşınmanın soğuk havadan mı yoksa pist yüzeyinden mi olduğu sorusuna ise Hamilton, "Bence her ikisinin de karışımı. Düşük yere basma kuvvetine sahibiz bu yüzden yavaş hızlı virajlar ve yüksek hızlı virajlar arasında çok fazla kayıyoruz. Ama sıcaklıkların da etkisi olduğuna eminim." yanıtını verdi.