Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik"

Sainz'ın aracı, antrenmanların açılış seansının başlarında bir rögar kapağının üzerinden geçtikten sonra ciddi hasar aldı.

Takım, aracı yedek şasi etrafında yeniden inşa etmek ve ayrıca güç ünitesi ve vites kutusunu değiştirmek zorunda kaldı.

Ne yazık ki İspanyol pilot için hasarlı parçalardan biri enerji deposuydu. Ferrari, Saınz'ın aracına güç ünitesi havuzunda olmayan bir batarya taktığı için İspanyol pilot doğrudan 10 sıra cezası aldı.

Ferrari bunun mücbir sebeple yaşanan bir durum olduğunu savunarak ceza verilmemesini istedi ancak istekleri karşılık bulmadı.

Vasseur, "Elbette, oraya gittim ve onlarla görüştüm. Bu bizim için garip bir duygu, çünkü öncelikle yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum."

"Bunun için büyük bir bedel ödemek zorundayız. Üstelik şampiyonada mücadele ettiğimizi bildiğiniz halde ceza alıyorsunuz ve 10 sıra büyük bir darbe demek."

"Tamam, bunu düşünmemeye çalışmalıyız, geri dönebileceğimiz işi yapmalıyız. İyi bir tempomuz var, sıralamalara odaklanmalı ve ardından iyi bir yarış çıkarmalıyız. Bunu tartışacak zamanımız yok." dedi.

Diğer takımların kendisini destekleyip desteklemediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Takımların şunu ya da bunu yapmalarına izin verdiğimizi söylemek gibi bir kararı olabileceğini sanmıyorum. Yarın birisi başka bir yöne iterse, bu başka bir hikaye."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, trails sparks

Ocon ve Sainz, tek şasi kuralını nasıl aştı?

Alpine'in Esteban Ocon'un hasarlı aracında yaptığı gibi, Ferrari de bir sürücünün bir gün içinde tek bir şasi kullanmasını söyleyen kuralı aşmakta sorun yaşamadı.

Normalde aynı gün içerisinde Formula 1 pilotlarının birden fazla şasi kullanmasına izin verilmiyor. Ancak kazalardan sonra hem Alpine hem de Ferrari Ocon ve Sainz'ın araçlarını yeni bir şaside toplamak zorunda kaldı. Bu iki isim, 2. antrenman seansı farklı bir günde gerçekleştirildiği için çalışmalara devam etme fırsatı yakaladılar.

Vasseur, "Bu da iyi bir şakaydı. Gün içinde şasinizi değiştirmenize izin verilmiyor. Ama bize gece yarısını geçtiğinizi söylediler, bu artık aynı gün olmadığı anlamına geliyor!" dedi.

Vasseur, 2.5 saatlik bekleyiş sayesinde Sainz'ın aracını yeniden çalışır hale getirebildiklerini kabul etti.

"Bu konuda bir rekor kırmaya çalışmıyoruz. Ama kesinlikle büyük bir olaydı, çünkü yeni bir şasi oluşturmak için şasiyi, motoru, bataryayı, vites kutusunu değiştirmek zorunda kaldık. Teknisyenler iyi bir iş çıkardı."

Daha olumlu bir not olarak, Charles Leclerc Ferrari adına 2. antrenman seansında birinci olurken, Sainz ikinci sırada yer aldı.

Vasseur, "Bunun Monaco ya da Bakü'ye benzediğini biliyoruz, uzun bir hafta sonu ve hafta sonu boyunca performansımızı artırmamız gerekiyor. Yani 1. antrenman seansında hızlı olmak sorun değil."

"Ufalanma sorunu olacağını biliyoruz ama şu ana kadar çok iyi. Pist normal bir pistten çok daha fazla gelişecek, bu da Cumartesi günü için pistin durumunun ne olacağını tahmin etmeniz gerektiği anlamına geliyor." dedi.