F1 uygulamasındaki hata kafa karıştırdı: Malezya GP gece mi yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde F1'in resmi telefon uygulaması, Sepang’daki yarışın başlama saatini yerel saatle 20.00 olarak göstermişti. Bu durum, sosyal medyada kısa süre içinde Malezya’nın bir gece yarışına ev sahipliği yapacağı iddialarının çıkmasına ve taraftarlar arasında kafa karışıklığına neden oldu.

Yabancı basından edinilen son bilgilerle yaşanan olayın, tamamen düzeltilme aşamasında olan teknik bir sistem hatasından ibaret olduğu anlaşıldı.

Resmi F1 internet sitesinde saatler hâlâ “Daha sonra açıklanacak” olarak görünse de güvenilir kaynaklar yarışın gece yapılma ihtimalinin kesinlikle olmadığını belirtti.

Sepang Uluslararası Pisti CEO'su Azhan Shafriman Hanif

Kafa karışıklığının üzerine Sepang Uluslararası Pisti CEO'su Azhan Shafriman Hanif, Malezya ulusal haber ajansı Bernama’ya yaptığı açıklamada yabancı basının gece yarışıyla ilgili söylentilerini, "Yarış gece değil, öğleden sonra gerçekleştirilecek." diyerek net bir dille doğruladı.

Hanif, F1 yönetiminin Malezya’da bir gece yarışı düzenlemeyi hiçbir zaman planlamadığını da ekledi.

Ayrıca Malezya’dan hemen bir hafta sonra, Singapur’da, zaten takvimin en ikonik gece yarışlarından biri düzenlenecek.