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Formula 1 Macaristan GP

Vasseur: "Yarışlarda çok daha iyi iş çıkarmamız gerekiyor”

Ferrari takım patronu Vasseur, yarışta yaptıkları hatalarla ilgili öz eleştiri yaptı.

Benjamin Vinel Roberto Chinchero
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Cuma antrenmanlarındaki güçlü temposu ve Lewis Hamilton’ın pole pozisyonunu sadece 0.012 saniyeyle kaybetmesiyle Macaristan GP'sine umutlarla başlayan Ferrari için Pazar beklendiği gibi geçmedi.

Yarışa ilk gruptaki tek yumuşak lastikli takım olarak giren ve start avantajı yakalamayı hedefleyen İtalyan ekip hem startta sıra kaybetti hem de yanlış pit zamanlamaları ve cezalarla podyumun dışında kaldı.

Charles Leclerc yarışı 4. sırada tamamlarken, Lewis Hamilton 5.bitirdi.

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Yarış sonrası basına açıklamalar yapan Vasseur, aracın saf temposunun Spa veya Silverstone’dan daha iyi olduğunu ancak hafta sonunun yönetim şekliyle mahvedildiğini dile getirdi: "Pazar hiç iyi geçmedi."

"Cuma gününü 1 ve 2. sırada tamamladıktan sonra pazardan 4. ve 5. sıradan çok daha fazlasını beklersiniz. Yarışta starttan başlayarak çok fazla hata yaptık.”

“Max’in pistte bizi geçmesi, her pit stop yapışımızda 0.2-0.3 saniyelik gecikmeler yüzünden rakiplerimizin arkasına düşmemiz ve yarışın tamamını birilerinin arkasında sıkışarak geçirmemiz... Her şey yanlış gitti. Yarışlarda çok daha iyi iş çıkarmamız gerekiyor.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton’ın Piastri'yi engellediği için aldığı grid cezasının yanı sıra yarış içinde pit yolunda hız sınırını aştığı için aldığı 5 saniyelik cezaya da değinen Fransız yönetici, olayın psikolojik boyutunu şöyle özetledi: "Lewis yarış içinde kaybettiği zamanı telafi etmek için sanırım biraz fazla zorladı.”

“Pit stop sırasında lastik kilitlendi, orada birkaç salise kaybettik, ardından pit çıkışında zaman kazanmak isterken çizgiyi aşınca oldu.”

“Bir kez hata yapmaya başladığınızda devamının gelmesi çok kolaylaşıyor. Pit çıkışlarında hep birilerinin birkaç salise arkasında kaldık ve bu birbirini tetikledi.

“Tempomuz fena değildi ama önce Max’i, sonra da Piastri’yi geçmeyi başaramadık. Sezonun geri kalanı için dersimizi aldık.”

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