Mercedes: "McLaren'ın yükselişi sadece güncellemelerle açıklanamaz"

McLaren, ön gruptaki mücadeleye ortak olabilmek için Budapeşte hafta sonuna kapsamlı bir güncelleme paketi getirmişti.

Lando Norris, bu yeni parçalarla sezonun ilk pole pozisyonunu aldıktan sonra McLaren'a 2026 sezonundaki ilk Grand Prix galibiyetini kazandırdı. Böylece sezonun şu ana kadarki üçüncü Mercedes dışı zaferi de elde edilmiş oldu.

Mercedes teknik direktör yardımcısı Simone Resta, Nu Silver Arrows Radio Show programında McLaren'ın güncellemelerinin etkisini kabul etti ancak bunun tek açıklama olmadığını söyledi.

"Getirilen güncelleme paketi kesinlikle önemliydi ve performansa katkı sağlamış olmalı."

"Ancak iki McLaren pilotu arasındaki farka baktığınızda, bunun sadece güncellemeyle açıklanamayacağı açık."

"Bu sezon boyunca McLaren'ın çok güçlü performanslar sergilediğini gördük ve özellikle Lando'nun birçok güçlü performansını izledik. Budapeşte muhtemelen aracın karakteristiği, ayarlar ve lastik yönetimi açısından her şeyin onun istediği gibi olduğu hafta sonlarından biriydi."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Bence bu performans, hem güncellemelerin hem de Lando'nun sürüşünün birleşiminden kaynaklandı."

Son yarışlarda Mercedes'in üstünlüğü azalmış olsa da Alman ekip hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında liderliğini sürdürüyor.

Resta, George Russell ile Kimi Antonelli'nin takıma büyük katkı sağladığını söyledi.

"Biz de çok güçlü bir pilot ikilisine sahip olduğumuz için şanslıyız, George ve Kimi inanılmaz derecede hızlı pilotlar. Bu sezon ikisi de pole pozisyonu aldı ve ikisi de yarış kazandı."

"Farklı hafta sonlarında ve farklı koşullarda ikisi de takım adına olağanüstü performanslar ortaya koydu. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."

"Aralarındaki rekabet sürekli olarak performans seviyesini yükseltiyor ve sonuç olarak takımın daha iyi sonuçlar almasını sağlıyor."