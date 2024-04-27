Croft: "Lance bazen gridde olmak istemiyormuş gibi görünüyor"

Stroll, Şangay'da güvenlik aracı periyodu sona erdikten hemen sonra Daniel Ricciardo'ya arkadan çarpmış ve yaptığı hata sonrasında ağır bir şekilde eleştirilmişti.

Sky F1 podcast'ine katılan Croft, Stroll'un 2017'de Williams ile F1'e gelmesinden sekiz yıl sonra hâlâ "çaylak hataları" yapıyor olmasından endişe duyuyor.

Ancak babası Lawrence'ın Aston Martin takımının sahibi olması nedeniyle, Stroll'ün devam etmek istediği sürece F1'deki yerinin garanti olduğuna inanıyor.

Croft, "Lance neden baskı altında, Formula 1 takımı için yarışmanın baskısı dışında? Eğer burada kalmak istiyorsa, kesinlikle burada kalacaktır."

"Takım onun etrafında kuruldu. Bunda hiçbir sorun yok. Ama Formula 1'de kalmak istiyorsa Formula 1'de kalır."

"Babası bu yüzden oradaki tesislere ve takıma bu kadar büyük yatırım yaptı. Oğlunun bir grand prix galibi olmasını ve belki de bir Dünya Şampiyonası kazanma şansına sahip olmasını istiyor."

"Kalmak istiyor mu? Dürüst olmak gerekirse bunun cevabını bilmiyorum. Bazen orada olmak istiyormuş gibi görünmüyor, bazen de öyle."

"Bazen müthiş bir performans sergiliyor, bazen de Formula 1'de sekizinci sezonunu geçiren birinden beklemeyeceğiniz türden çaylak hataları yapıyor."

"Dürüst olmak gerekirse durumun ne olduğunu bilmiyorum. Umarım Lance burada kalır ve umarım Formula 1'de olmaktan keyif alır. Çünkü açıkçası bundan keyif almalısınız çünkü bu kesinlikle dünyanın en iyi işlerinden biri ve bunu her hafta yapan ayrıcalıklı 20 kişiden birisiniz."

"Ama yaptığı kötü bir hataydı." dedi.

Croft'a programda eşlik eden sunucu Christian Hewgill, Stroll'un suçu Ricciardo'ya atarak "yapılmaması gerekeni yaptığını" söyledi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2024'ün ilk yarışlarında takım arkadaşı Fernando Alonso'nun gerisinde kalan Stroll'ün "doğru kafa yapısında" olup olmadığı konusunda düşüncleri olduğunu da belirtti.

Hewgill, "Karting seviyesinde bile, ilk dakikadan itibaren önünüzdeki adamın tamponuna odaklanmanız öğretilir. Bu temelden gelen bir şey."

"Sağ tarafa baktığınızda, orada savunulamaz olanı savunuyorsunuz. Bunu kabul etseydi çok daha fazla sempati toplardı. Hatalar olur."

"Güvenlik aracı altında spin atan, formasyon turunda spin atan pilotlar gördük. Böyle şeyler olur."

"Eğer 'Aslında bu benim hatamdı' deseydiniz çok daha fazla saygı görürdünüz."

"Sezona oldukça umut verici ve Fernando'ya biraz daha yakın bir şekilde başladı ve sonra bu tekrar düştü ve Fernando'dan bir dünya uzakta."

"Bu durum zihniyetinizi ne kadar etkiliyor?"

"Lance'in şu anda doğru kafa yapısında olup olmadığını merak ediyorum, çünkü bu durumdan çıkıp 'Sakinleşelim, ellerimi kaldırmam gerekiyor, bir hata yaptım' diyeceğini düşünürsünüz."

"Ama bunu yapmadı ve beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey de bu, hatanın kendisi değil." dedi.