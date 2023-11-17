Ricciardo: "1:30'da antrenman yapmaya değmeyeceğini düşünmüştüm ancak değdi"

Uzun yıllar sonra Las Vegas Bulvarı'nda hazırlanan bir pistle takvime dönen Las Vegas GP, ilk antrenman seansında rögar kapaklarında yaşanan sorun nedeniyle tartışmalı bir şekilde başladı.

Farklı bir programın uygulandığı Vegas'ta 1. antrenman seansı yerel saat ile 20:30'da başlarken 2. antrenman seansı Cuma gününe geçişte yani 00:00'da başlayacaktı.

Ancak ilk antrenman seansı henüz 10 dakika tamamlanırken kırmızı bayraklarla durduruldu ve seansın kalan bölümü gerçekleştirilmedi. Bu süre zarfında pist üstündeki inceleme ve tamirat işlemleri başladı.

Belirsiz geçen saatlerde ilk başta 2. antrenmanın ertesi güne erteleneceği iddia edilse de çok geçmeden 2. antrenman seansının 2 saat gecikmeyle de olsa başlamasının ve 90 dakika gerçekleştirilmesinin planlandığı duyuruldu.

Seans, yerel saat ile 02:30'da başladı ve beklenenin aksine sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ancak çok geç olduğu için, farklı gerekçelerle tribünler seyircilere kapatıldı ve seans seyircisiz bir şekilde gerçekleştirildi.

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

2. antrenman seansının seyircisiz bir şekilde tamamlanmasının doğru bir karar olup olmadığı sorulduğunda Ricciardo, "Bilmiyorum. Açıkçası, şimdi bir seans yaptığımıza göre, buna değdiğini hissediyorum. Ama saat 1:30'da buna değeceğini hissetmiyordum. Herkes bunu yarın yapalım diyordu. Ama açıkçası pistin müsait olup olmadığını bilmiyorum ve açıkçası burası geleneksel bir pist değil, bu yüzden sabahları buraya öylece gelemeyiz. Ve bakın, eminim ki biraz insafına kaldığımız bazı sınırlamalar vardır. Sonunda bunu başardık."

"Açıkçası herkesin istediğinden daha uzun bir gün oldu ama en azından bir şeyler oldu. Ama evet, tribün durumu. Gece 2 gibi boşaltıldığını duydum. Açıkçası bu çok üzücü. Ama sanırım 2. antrenmanı yapmamış olsaydık, muhtemelen iptal edilecekti ve 3. antrenmana geçecektik. Yani en azından bu şekilde, belki de taraftarlar en azından televizyondan izleyebildi. Olumlu olmaya çalışıyoruz. Ama evet, tabii ki zor bir durum ama sporu da kötülemek istemiyorum. Bilirsiniz, burada ilk kez yapılıyor, büyük bir proje ve ne yazık ki kimsenin istemediği şeyler oldu ama sanırım ellerinde olanlarla yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Yani evet, hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki geç oldu ve herkes muhtemelen biraz huysuz. Ama en azından biraz sürüş yapabildik." şeklinde cevap verdi.

Ricciardo, ilk seansta pist üstündeki hasar nedeniyle kazaya karışan ve değişen güç ünitesi parçası nedeniyle ceza alan Carlos Sainz için yaşananların adil olmadığını söyledi ancak bu durumu, kendisinin Brezilya'da yaşadığı duruma benzetti ve hakemlerin kural kitabına uygun davrandığını söyledi.

Ricciardo ve Piastri, Brezilya'daki yarışın ilk turunda Haas aracından kopan tekerleğin kendilerine vurması sonucu hasar almışlardı. Kırmızı bayrakla durdurulan yarışta, bu iki ismin aracı pit yolunda değil de garajda tamir edildiği için, ikisi de yeniden startta bir tur geriye düştü.

Ricciardo, "Bu adil değil. Biraz Brezilya'da yaşananlara benzedi. Oscar ve benim için kural kitabına uygun davrandılar ancak olanları gördünüz. Bu tür durumlarda sağ duyulu olmaları gerekir, bu yüzden onlara katılmıyorum." dedi.