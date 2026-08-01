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Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

Szafnauer: "Hamilton sırf dikkat çekmek için piste geç geliyor"

Eski Aston Martin ve Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Lewis Hamilton'ın yarış hafta sonlarında dikkat çekmek için piste bilerek geç geldiğini öne sürdü.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lewis Hamilton, Formula 1 kariyerinin yanı sıra moda, müzik ve sinema alanlarındaki yatırımlarıyla da sporun en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Eski Aston Martin ve Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, High Performance podcast'inde yaptığı açıklamada Hamilton'ın yarış hafta sonlarındaki imajını eleştirirken, onu Max Verstappen ile kıyasladı.

Szafnauer, "Piste ilk gelen kişi kim biliyor musunuz? Max Verstappen."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Piste her zaman ilk gelen odur." dedi.

Szafnauer, Hamilton'ın ise padoka bilinçli olarak daha geç geldiğini iddia etti: "Lewis ise ancak tüm fotoğrafçılar hazır olduğunda geliyor."

"Böylece sıra dışı kıyafetlerini giyip fotoğraflarının çekilmesini sağlayabiliyor."

"Hiç şüphe yok ki bu tarzı, Kim Kardashian ile olan ilişkisine de yardımcı olmuştur!" 

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