Szafnauer: "Hamilton sırf dikkat çekmek için piste geç geliyor"

Lewis Hamilton, Formula 1 kariyerinin yanı sıra moda, müzik ve sinema alanlarındaki yatırımlarıyla da sporun en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Eski Aston Martin ve Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, High Performance podcast'inde yaptığı açıklamada Hamilton'ın yarış hafta sonlarındaki imajını eleştirirken, onu Max Verstappen ile kıyasladı.

Szafnauer, "Piste ilk gelen kişi kim biliyor musunuz? Max Verstappen."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Piste her zaman ilk gelen odur." dedi.

Szafnauer, Hamilton'ın ise padoka bilinçli olarak daha geç geldiğini iddia etti: "Lewis ise ancak tüm fotoğrafçılar hazır olduğunda geliyor."

"Böylece sıra dışı kıyafetlerini giyip fotoğraflarının çekilmesini sağlayabiliyor."

"Hiç şüphe yok ki bu tarzı, Kim Kardashian ile olan ilişkisine de yardımcı olmuştur!"