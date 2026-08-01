Komatsu: “Araç geliştirmede geride kaldığımız doğru”

Sezonun ilk altı yarışının beşinde puan toplayarak beklentilerin ötesinde bir performans sergileyen Haas, sezon ilerledikçe rakiplerinin güncellemelerine yetişmekte zorlandı. Komatsu, yaşanan bu gerilemenin sorumluluğunu tamamen kendi üzerine aldı.

Haas’ın, güncellemeler için ayrılan harcama limitinin sınırına bile yaklaşamadığını dile getiren Ayao Komatsu, birinci önceliğinin takıma yeni sponsorlar ve ekonomik kaynak bulmak olduğunu belirtti: "Keşke bütçe sınırına daha yakın bir seviyede çalışabilsek ama yapamıyoruz.”

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Listemdeki en önemli konu, geliştirme yarışında rakiplerimize ayak uydurabilmek için finansal kaynaklarımızı artırmak. Çünkü temel seviye budur; ilk olarak bu adımı başarmamız gerekiyor.”

“Araç geliştirmede geride kaldığımız doğru. Ancak bu durum takımımızın yetersiz olduğu anlamına gelmiyor; dürüst olmak gerekirse ekibimiz harika bir iş çıkarıyor.”

“Sahip olduğumuz sınırlı bütçeyi bilen herkes, bu şartlarda ortaya koyduğumuz işi takdir edecektir.”

“Ekibimin yeteneği ve iletişimi harika, birbirini suçlamayan harika bir takım kültürü yakaladık. Ancak ben, pilotlarımız başta olmak üzere şu ana kadar ekibime yeteneklerini tam olarak sergileyebilecekleri imkanları sağlayamadım.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sezon başında elde edilen performansın sürdürülebilir olmadığını ve mevcut tablo adil olmasa da takımın pes etmediğini vurgulayan Komatsu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Büyük kural değişikliklerinin yaşandığı bir sezonda, bizim gibi dar bütçeli bir takımın başlarda sergilediği performansı aynı şekilde devam ettirmesini kimse bekleyemezdi.”

“Yaşanan performans düşüşü çalışanlarımızın suçu değil, tamamen benim sorumluluğum. Takıma daha iyi bir gelir sağlamalı ve ekibime hak ettiği çalışma ortamını sunmalıyım. Bunu başardığımızda mühendislerimiz de pilotlarımız da gereğini yapacaktır.”

“Çalışanlarımızın bu tür kısıtlamalarla mücadele etmesi adil değil. Tüm imkansızlıklara rağmen Miami, Barselona, Spielberg veya Silverstone gibi zorlandığımız yerlerde kimse bahanelerin arkasına saklanmadı.”

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Herkes 'sorun ne ve nasıl gelişebiliriz’ diye düşünüyor. Ekibime saygı duyuyorum ve onlara hak ettikleri imkanları sağlamakta kararlıyım.”