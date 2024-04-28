DTM Oschersleben: Bortolotti pole pozisyonunda, Ayhancan Güven 17. sırada

Cumartesi günü yapılan sıralama ve ilk yarışın ardından ADAC tarafından yeni bir BoP [Balance of Performans] yayınlandı.

Bu ayarlamalara göre Porsche'ler, Mercedes'ler ve McLaren'ler 15 kilogram hafifletilirken diğer araçların ağırlıkları aynı kaldı.

Seansın ilk 10 dakikası cumartesi günü sıralama turlarında olduğu gibi sakin geçti ve pilotlar bir keşif turunun ardından pite döndü ve garajlarında beklemeye başladı. Seansın bitimine 10 dakika kala ise pole pozisyonu savaşı başladı.

Pazar sabahı yapılan hafta sonunun ikinci pole pozisyonu 1:21.800'lük turuyla Mirko Bortolotti'nin oldu.

İlk çizgide Bortolotti'nin yanında attığı turla en hızlı turun 0.070 saniye arkasında kalan Luca Stolz olacak.

Üçüncü sırada cumartesi gününün yarış galibi Jack Aitken olurken yanında en iyi DTM start pozisyonunu elde eden Luca Engstler olacak.

Üçüncü çizgide Arjun Maini ve Nicki Thiim, dördüncü çizgide Ricardo Feller ve Maximilian Paul olacak.

Thierry Vermeulen ve Maro Engel ise ilk on sırayı tamamlayan isimler oldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise en iyi Porsche sürücü olarak 17. sırada yarışa başlayacak. Takım arkadaşı Thomas Prening ise 18. sırada kaldı.