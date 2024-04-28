Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
DTM Oschersleben

DTM Oschersleben: Bortolotti pole pozisyonunda, Ayhancan Güven 17. sırada

2024 DTM sezonun ilk ayağı olan Oschersleben'de hafta sonunun ikinci pole pozisyonu Mirko Bortolotti'nin oldu, temsilcimiz Ayhancan Güven yarışa 17. sıradan başlayacak.

Burak Yasul
Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Cumartesi günü yapılan sıralama ve ilk yarışın ardından ADAC tarafından yeni bir BoP [Balance of Performans] yayınlandı.

Bu ayarlamalara göre Porsche'ler, Mercedes'ler ve McLaren'ler 15 kilogram hafifletilirken diğer araçların ağırlıkları aynı kaldı.

Seansın ilk 10 dakikası cumartesi günü sıralama turlarında olduğu gibi sakin geçti ve pilotlar bir keşif turunun ardından pite döndü ve garajlarında beklemeye başladı. Seansın bitimine 10 dakika kala ise pole pozisyonu savaşı başladı.

Pazar sabahı yapılan hafta sonunun ikinci pole pozisyonu 1:21.800'lük turuyla Mirko Bortolotti'nin oldu.

İlk çizgide Bortolotti'nin yanında attığı turla en hızlı turun 0.070 saniye arkasında kalan Luca Stolz olacak.

Üçüncü sırada cumartesi gününün yarış galibi Jack Aitken olurken yanında en iyi DTM start pozisyonunu elde eden Luca Engstler olacak.

Üçüncü çizgide Arjun Maini ve Nicki Thiim, dördüncü çizgide Ricardo Feller ve Maximilian Paul olacak.

Thierry Vermeulen ve Maro Engel ise ilk on sırayı tamamlayan isimler oldu.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise en iyi Porsche sürücü olarak 17. sırada yarışa başlayacak. Takım arkadaşı Thomas Prening ise 18. sırada kaldı.

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber DTM Oschesleben: Son dakika dramasıyla Aitken kazandı, Ayhancan Güven 14. sırada
Sonraki haber DTM Oschersleben: Engstler, Bortolotti'nin pitstop dramasının ardından beklenmedik bir galibiyet aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Croft: "Lance bazen gridde olmak istemiyormuş gibi görünüyor"

Croft: "Lance bazen gridde olmak istemiyormuş gibi görünüyor"

Formula 1
Çin GP
Croft: "Lance bazen gridde olmak istemiyormuş gibi görünüyor"
DTM Oschesleben: Son dakika dramasıyla Aitken kazandı, Ayhancan Güven 14. sırada

DTM Oschesleben: Son dakika dramasıyla Aitken kazandı, Ayhancan Güven 14. sırada

DTM
Oschersleben
DTM Oschesleben: Son dakika dramasıyla Aitken kazandı, Ayhancan Güven 14. sırada
Lawrence Stroll, Aston Martin hisselerinin bir bölümü satmaya istekli

Lawrence Stroll, Aston Martin hisselerinin bir bölümü satmaya istekli

Formula 1
Çin GP
Lawrence Stroll, Aston Martin hisselerinin bir bölümü satmaya istekli

Son Haberler

Stuck: "Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse, Verstappen'in uykuları kaçar"

Stuck: "Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse, Verstappen'in uykuları kaçar"

F1 Formula 1
Stuck: "Sainz'ın yeni takım arkadaşı olacağını bilirse, Verstappen'in uykuları kaçar"
Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"

Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"

MGP MotoGP
İspanya GP
Zarco: "Spencer, FIM komiserliği için doğru kişi değil"
Perez: "Gelecek yıl da gridde olacağımdan eminim"

Perez: "Gelecek yıl da gridde olacağımdan eminim"

F1 Formula 1
Perez: "Gelecek yıl da gridde olacağımdan eminim"
Bagnaia: "Marquez ile mücadelemizden çok keyif aldım"

Bagnaia: "Marquez ile mücadelemizden çok keyif aldım"

MGP MotoGP
İspanya GP
Bagnaia: "Marquez ile mücadelemizden çok keyif aldım"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye