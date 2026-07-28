Russell: “Finale daha çok uzun bir yol var”
Sezonunun ilk yarısını talihsizliklerle geçiren George Russell, yaşadığı talihsizliklere rağmen mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Formula 1 yaz tatiline girerken, Macaristan GP'sindeki yedinciliğin ardından sezonun ilk yarısını değerlendiren George Russell, bardağın dolu tarafına bakmakta kararlı. Sezonun ilk 11 yarışını Macaristan'daki zorlu mücadeleyle geride bırakan Britanyalı pilot, yarışın henüz başında yaşadığı "anti-stall" sorunu nedeniyle gerilese de pes etmedi.
28 yaşındaki pilot için bu durum, sezon boyunca karşılaştığı tek aksilik de değildi. Sezonun açılış yarışı olan Avustralya GP'sinde pole pozisyonunu zafere dönüştüren ve Çin'deki sprint yarışını kazanan Russell, ardından ciddi teknik ve stratejik talihsizliklerle boğuştu.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Şanghay'daki sıralama turlarında yaşadığı mekanik arıza nedeniyle pole pozisyonunu takım arkadaşı Kimi Antonelli'ye kaptıran Britanyalı pilot; Japonya'da stratejisini bozan zamansız bir güvenlik aracı, Kanada'da lider götürdüğü yarışta motor arızasıyla yarış dışı kalma, Monako'da haksız cezalarla geçen bir hafta sonu ve Belçika'da yaşadığı bir başka yarış dışı kalma olaylarıyla sarsıldı.
Tüm bu olaylara rağmen motivasyonunu koruduğunu belirten Russell, kişisel Instagram hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Harika anların yanı sıra hayal kırıklığı yaratan anlar da yaşadık; ancak finale giden yolda önümüzde hâlâ uzun bir yol var ve bu sporda her an her şey olabilir.”
“Perde arkasında durmaksızın çalışan ve olağanüstü işler başaran takımıma minnettarım.”
“Pozitif kalacak, limitleri zorlamaya devam edeceğiz; ama şimdilik hak edilmiş bir dinlenme zamanı geldi.”
“Taraftarlarımıza tüm destekleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere!"
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