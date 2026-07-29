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Formula 1 Macaristan GP

Mercedes: "McLaren'ın Macaristan GP'yi kazanacağını yapay zeka bile tahmin ederdi"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Macaristan GP'de McLaren zaferinin beklenmedik bir durum olmadığını düşünüyor.

Owen Bellwood Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren

McLaren, Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonundan zafere ulaşırken, 2026 Formula 1 sezonunda Mercedes'in sıralama turlarındaki üstünlüğünü kıran ilk takım oldu. 

Sezonun ilk altı yarışını kazanan Mercedes, son haftalarda Formula 1'deki hakimiyetinin ilk kez ciddi şekilde zorlandığını gördü. Son beş Grand Prix'nin yalnızca ikisini kazanabilen Alman ekip, buna rağmen McLaren'ın Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonundan zafere uzanmasının uzun vadeli tabloyu değiştirdiğine inanmıyor.

2026'da Formula 1'in yeni teknik kurallarıyla başlayan döneme favori olarak giren Mercedes, bunu pist üstündeki etkileyici performansıyla da doğrulamış ve rakiplerinin kolay kolay yaklaşamadığı bir tempo yakalamıştı. Ancak Ferrari ve McLaren'ın getirdiği güncellemeler ile Mercedes'in yaşadığı bazı sorunlar, Gümüş Oklar'ın son yarışlarda zirvedeki üstünlüğünü sarsmaya başladı.

Bu değişim Macaristan'da iyice belirginleşti. McLaren pilotu Lando Norris, Lewis Hamilton'ı yalnızca 0.012 saniye geride bırakarak pole pozisyonunu elde etti ve ardından rahat bir galibiyete ulaştı. Mercedes ise sıralama turlarında dördüncü ve yedinci sıraları elde ederken, şampiyona lideri Kimi Antonelli pazar günkü yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Ancak McLaren'ın yükselişi Wolff'u tedirgin etmiş değil.

Yarışın ardından konuşan Wolff, McLaren'ın performans artışıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Yapay zekaya Budapeşte'de favorinin kim olduğunu sorsanız, size McLaren cevabını verir."

"Son birkaç yıldır burada en güçlü takım onlardı. Geçen yıl da sanırım ilk iki sırayı almışlardı. Dolayısıyla burası kesinlikle onlar için güçlü pistlerden biri, bizim için ise pek uygun bir pist değil."

"Bir anda herkes rekabetçi oldu ya da bir takım bir anda rekabet gücünü kaybetti gibi yorumlar yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Bence kesinlikle önemli bir adım attılar ve artık mücadelenin içindeler. Biz ise bir süredir güncelleme getirmedik. Bundan sonraki süreçte de savaşın tamamen geliştirme yarışı üzerinden şekilleneceğini görebiliyorsunuz."

Güncellemeleri ne zaman getireceğimiz konusunda gerçekten stratejik davranmamız gerekiyor."

"Eskiden olduğu gibi her yarışa yeni parçalar getiremiyoruz. Artık bunu yapma lüksümüz yok. Bu yüzden doğru zamanda büyük bir güncelleme paketi getiriyorsunuz, belki rakiplerin önüne biraz geçiyorsunuz, ardından performans farkı yeniden dengeleniyor ve diğerleri de yeni parçalarla size yaklaşıyor."

"Evet, biz de güncellemeler getiriyoruz. Ne kadarını piste getirebileceğimizi yakından takip ediyoruz. Bütçe sınırı açısından şu anda iyi durumdayız. Güncellemelerin biraz daha fazlasını sezonun ikinci yarısına bırakmayı tercih ettik ve bekledik. Bunun yeterli olup olmayacağını göreceğiz."

Toto Wolff admits McLaren has

Toto Wolff admits McLaren has "made a step" and is now "in the fight"

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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