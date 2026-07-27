Ralf: “Ferrari’nin performansı tam bir hayal kırıklığıydı”

Sıralama turlarında 2. sırayı elde eden ancak Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası alarak yarışa 5. sıradan başlayan Lewis Hamilton, podyum mücadelesi verdiği yarışın son bölümünde takımın pit stratejisi karşısında bir darbe daha aldı.

Sanal Güvenlik Aracı esnasında pite çağrılan 7 kez dünya şampiyonu, pit çıkışında Kimi Antonelli'nin gerisinde kaldı.

Ardından pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle 5 saniye ceza alan Britanyalı pilot, damalı bayrağı 4. sırada geçmesine rağmen cezayla 5. sıraya geriledi.

Yarışın ardından Sky Sports Almanya yayınında değerlendirmeler yapan Ralf Schumacher, Ferrari'nin hafta sonu boyunca sergilediği tutarsız grafiğe ve strateji hatalarına dikkat çekti: "Dürüst olmak gerekirse Ferrari’nin performansı tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı.”

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Cuma günü pistteki herkesin yarım saniye önündeydiler ancak bu avantajı ne koruyabildiler ne de geliştirebildiler. Rakipleri yarış boyunca onları rahatça geçti.”

“Bütün bunların üzerine, Fred Vasseur ne derse desin, Lewis'i yine tamamen yanlış zamanda pite alarak pozisyon kaybettirdiler.”

“Gerçekten yazık oldu ama sanırım kısa süre içinde İtalyan basınında bu konuda bolca haber okuyacaksınız."