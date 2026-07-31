Steiner: "Russell, 2028'de Audi'ye geçebilir"

Mercedes ile sözleşmesi bulunmasına rağmen George Russell'ın Brackley merkezli takımdaki geleceği, takım arkadaşı Kimi Antonelli'nin etkileyici performansının ardından tartışma konusu haline geldi.

Antonelli, Çin ve Japonya'da üst üste kazandığı yarışlarla Formula 1 tarihinde pilotlar şampiyonasına liderlik eden en genç isim olurken, sonrasında da yükselişini sürdürdü. Yaz arasına girilirken Antonelli 219 puanla şampiyonanın zirvesinde yer alıyor. Lewis Hamilton 169 puanla ikinci, George Russell ise 160 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

The Red Flags Podcast'te konuşan Günther Steiner, Mercedes'teki takım içi rekabetin Russell'ı geleceğiyle ilgili alternatifleri değerlendirmeye ittiğini savundu. Steiner'a göre Russell, Antonelli ile yaşadığı rekabetin yanı sıra dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in Mercedes'e transfer olabileceğine yönelik iddiaların da baskısını hissediyor olabilir.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2027 sezonunda mevcut pilot kadrosunu korumak istediğini açıklarken, Russell da takıma bağlılığını dile getirmişti. Buna rağmen Steiner, 2028 için Audi'nin cazip bir seçenek olabileceğini düşünüyor.

Steiner şöyle konuştu: "2028 için Audi'ye gitmek isteyen çok fazla pilot var. Gelecek sezon için kadroları büyük ölçüde şekillenmiş durumda ancak 2028'de bir fırsat doğabilir."

"Burası oldukça ilginç bir proje çünkü iyi ilerleme kaydediyorlar. Yaptıkları iş planlandığı gibi gidiyor gibi görünüyor. Bence birçok aday olacaktır, örneğin Carlos Sainz kesinlikle bunlardan biri."

"Bence George da artık etrafına bakmaya başladı çünkü artık yanında Kimi var. Hayatının geri kalanında Kimi'nin takım arkadaşı olarak kalmak istemiyor çünkü o durumda kariyerinin nasıl şekilleneceğini az çok biliyor. Bu yüzden yeni fırsatlar arıyor."

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images