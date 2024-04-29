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Formula 1

Blundell: "Verstappen canına tak ettiğinde birden bırakabilir"

Eski F1 pilotu Mark Blundell, Max Verstappen'in sporda kalmak isteyip istemeyeceğini ya da belirli bir anda "bu spordan uzaklaşıp uzaklaşmayacağını" merak ediyor.

Burak Yasul
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, motor sporlarının en üst seviyesinde fazla kalmak istemediğini ve dayanıklılık, GT yarışları ve sim yarış takımı aracılığıyla başka yerlerdeki hedefleri hakkında birçok kez açıkça dile getirdi.

Halihazırda üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen daha önce rekorlarla motive olmadığını itiraf etmişti. Ancak mevcut gidişatıyla Red Bull ile olan sözleşmesinin sonunda Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'in sahip olduğu yedi Dünya Şampiyonluğuna ulaşması mümkün olabilir.

Motor sporları yelpazesinde başka bir yere ulaşmayı umduğunu zaten söylemiş olan eski McLaren ve Tyrrell pilotu Blundell, Verstappen'in rekorlara ya da başka bir şeye aldırmadan "canına tak ettiğinde" Formula 1'den emekli olacak türden bir pilot olup olmadığını merak ediyor.

AceOdds'da Verstappen'in tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotlarından biri olarak hatırlanıp hatırlanamayacağı sorulduğunda Blundell, "Bence şu anda Schumacher ve Hamilton hakkında yaptığımız konuşmaya o da katılabilir. Evet." 

"Birisi onları tahtlarından indirmediği sürece, Red Bull ve Verstappen'in bir kombinasyon olarak, özellikle de önümüzdeki bir ya da iki sezon boyunca yenilmesi zor olacağını düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton

"Büyük golcülerin tarih kitaplarına adını yazdırmak için kesinlikle bazı olasılıklar var. Ama bence Max ilginç bir karakter."

"O öyle bir adam ki, gidip bir şeyler yapsa ve sonra da o işten çekip gitse, bu iş bitmiş olur."

"Şu anda onu hayatının geri kalanında takımda kalacak biri olarak görmüyorum."

"Bana öyle biri gibi gelmiyor, yanılıyor olabilirim ama bana öyle geliyor ki o sadece yapması gerekeni ve elindeki işi yapmakla ilgileniyor ve canına tak ettiğinde de canına tak ediyor. Bekleyip göreceğiz." dedi.

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