Blundell: "Verstappen canına tak ettiğinde birden bırakabilir"

Verstappen, motor sporlarının en üst seviyesinde fazla kalmak istemediğini ve dayanıklılık, GT yarışları ve sim yarış takımı aracılığıyla başka yerlerdeki hedefleri hakkında birçok kez açıkça dile getirdi.

Halihazırda üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen daha önce rekorlarla motive olmadığını itiraf etmişti. Ancak mevcut gidişatıyla Red Bull ile olan sözleşmesinin sonunda Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'in sahip olduğu yedi Dünya Şampiyonluğuna ulaşması mümkün olabilir.

Motor sporları yelpazesinde başka bir yere ulaşmayı umduğunu zaten söylemiş olan eski McLaren ve Tyrrell pilotu Blundell, Verstappen'in rekorlara ya da başka bir şeye aldırmadan "canına tak ettiğinde" Formula 1'den emekli olacak türden bir pilot olup olmadığını merak ediyor.

AceOdds'da Verstappen'in tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotlarından biri olarak hatırlanıp hatırlanamayacağı sorulduğunda Blundell, "Bence şu anda Schumacher ve Hamilton hakkında yaptığımız konuşmaya o da katılabilir. Evet."

"Birisi onları tahtlarından indirmediği sürece, Red Bull ve Verstappen'in bir kombinasyon olarak, özellikle de önümüzdeki bir ya da iki sezon boyunca yenilmesi zor olacağını düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton