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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

Ekleyen:
, Editör

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, son röportajında bu sezon için öngörülerini paylaştı.

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

Bu seneki kurallara göre, araç tabanları geçen seneki tabanlara göre bir hayli küçüldü. Bunun sonucu olarak ise araçların yarattığı yere basma gücü de bir hayli azaldı.

Bu durumun aracın dengesi üstündeki etkisini simülatörde deneyimleyip deneyimlemediği sorulduğunda Hamilton, “Biliyor musunuz bilmiyorum ama, ben pek simülatör çalışması yapmıyorum. Simülatörde pek tur atmadım, tahminen 30 tur gibi bir şey yapmışımdır."

"Simülatördeki sorun, örneğin bu sene yeni bir lastikle yarışacağız, bu yüzden bize yeni lastik modeli konusunda bir tasarı gönderiyorlar fakat Bahreyn’deki testte piste çıkıp lastikleri denemeden bir fikrimiz oluşmaz."

"Bunu yaptıktan sonra onlara lastiğin virajlarda nasıl davrandığı bilgisini bildiririm, onlar da buna göre simülatörü güncellerler. Bunu güncelleyip, ‘Evet, pistte böyle hissettiriyor’ diyebilmem için orada olmam lazım."

"Şu anda daha çok lastiğin nasıl hissettirdiği konusunda bir tahmin yürütülüyor. Aynı zamanda aero paketi de değişti bu yüzden yeni lastikleri de göz önünde bulundurarak, henüz bir karara varmak istemem."

"Arka tarafta yere basma gücümüzün bir kısmını kaybettik ve yeni Pireli lastikleri de performansı düşürüyor, daha dayanıklı olmaları gerekiyor ama daha az yol tutuşuna sahipler."

"Geçen seneki lastiklerin 0.8 saniye kadar gerisinde olmalarını bekliyorum bu yüzden tabii ki aracın arka kısmı pistte biraz daha kayabilir ve bu sene lastiklerde daha çok termal bozulma yaşayabiliriz bu yüzden daha çok pit stop görebiliriz."

"Fakat bunların hepsi birer tahmin, belki diğerleri daha az yere basma gücü kaybetmiştir ve bizden daha iyi bir konumda olurlar.”

Hamilton, 2007 yılında McLaren'dayken, takım arkadaşı Fernando Alonso'ydu ve çaylak Hamilton sezonu, 2 kez dünya şampiyonu Alonso'nun önünde 2. sırada tamamladı.

Bu sene, 2018'den beri ilk defa 2 İspanyol pilotu (Carlos Sainz ve Fernando Alonso) gridde yarışırken göreceğiz.

2 İspanyol arasından hangisinin daha başarılı olacağı sorulduğunda İngiliz pilot şu cevabı verdi: “Gerçekten bilmiyorum. Ferrari’nin geçmişte güçlü olduğunu biliyoruz ve doğru bir motor üretebilirlerse, ki yeni bir motor getirdiklerini duydum, talihlerinin değişeceğini düşünüyorum."

"Her ikisi için de özel bir düşüncem yok, ikisinin de güçlü pozisyonlarda olmasının çok iyi olduğu kanaatindeyim. İstikrar ve aldıkları sonuçlar bakımından, her ikisinin de nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilgi çekici olacaktır.”

Eski takım arkadaşı Alonso'nun 39 yaşında olmasının bir sorun yaratıp yaratmayacağı sorusuna ise Hamilton, “Bu soruyu ona sormanız gerekecek. Henüz oraya gelmedim bu yüzden 39 olduğunuzda ne tarz problemlerle karşılaştığınızı bilmiyorum. Fakat iyi olduğuna eminim.” cevabını verdi.

Sir unvanını kazanması, sözleşme görüşmelerinin sonlanması ya da yeni sezon hakkında herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmamasının nedeni sorulduğunda Hamilton, “Geçen senenin sonunda daha çok kapandığımı söyleyebilirim. Kendime zaman ayırıyordum. Kolay bir ara değildi."

"Dünyada yaşananlar konusunda bilinçli olmaya devam ediyorum, bu yüzden bir sözleşme imzalanması gibi konularda kutlama yapmak ve fotoğraflar paylaşmak benim için pek önemli değil."

"Halen ailelerini, akrabalarını kaybeden ve pandemi süresince zorlanan insanlara vermek istediğim mesaj bu değil. O noktada değilim. Bu tür şeyleri kendime ayırdım ve iyileşmeme odaklandım, çünkü eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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