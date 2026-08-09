Bearman, Monako'da bisiklet dükkanı ve kafe açmış
Haas pilotu Oliver Bearman, arkadaşlarıyla birlikte Monako'da bir bisiklet mağazası ve kafe açtığını söyledi.
F1 Beyond The Grid podcast'ine konuk olan 21 yaşındaki Oliver Bearman, son dönemde giderek artan bisiklet tutkusundan bahsetti.
Bearman, 2026 F1 sezonuna hazırlanırken bisikleti antrenman programının önemli bir parçası haline getirirken, şimdi de bu ilgisini Monako'da yer alan bir iş girişimine dönüştürdü.
Bearman, girişimi hakkında şöyle konuştu: "Birkaç arkadaşımla birlikte bir bisiklet mağazam var. Monako'nun yukarısında bir bisiklet mağazası açtık. Burası bisiklet sürmek için gerçekten çok popüler bir bölge. Gerçekten çok güzel."
Monako'da yaşayan Bearman, yerel dağ yollarında sık sık Williams F1 pilotu Carlos Sainz ve beş kez Tour de France şampiyonu Tadej Pogačar ile birlikte bisiklet sürüyor.
Britanyalı pilot, bunun ticari bir girişimden ziyade ortak bir tutku projesi olduğunu belirtti: "Hepimiz bisiklet sürmeyi gerçekten sevdiğimiz için bu daha çok bir tutku projesi. Mağazanın nasıl işlediği konusunda biraz söz sahibi olmak da güzel."
Bisiklet mağazası aynı zamanda uzun dağ sürüşlerine çıkan bisikletçiler için bir mola noktası olarak hizmet veren bir kafeye de ev sahipliği yapıyor.
Bearman, kafedeki ürünlerin de kendi tarifleri olduğunu söyledi: "Kendi muzlu ekmeğimizi ve keklerimizi yapıyoruz. Bu güzel ve keyifli bir şey."
"Asıl odak noktamız iyi kahve. Gerçi ben kahveden pek hoşlanmıyorum, ama bnun inanılmaz derecede önemli olduğunu ve bisikletçilerin kahve konusunda çok seçici olduğunu biliyorum. Öğrendiğim şeylerden biri bu!"
"Ama benim sevdiğim şey kekler ve bizim de güzel keklerimiz var. Bu yüzden gurur duyuyorum."
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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