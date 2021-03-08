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Formula 1 / Haberler

Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Valtteri Bottas, bu yıl bitecek kontratının ardından, Mercedes’le yeni bir Formula 1 kontratı imzalamak için acelesi olmadığını söyledi.

Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’

Geride kalan dört yıllık süreçte Mercedes'in takımlar şampiyonasını kazanmasına yardımcı olan Bottas, bu yıl takımla beşinci sezonunu geçirecek.

Fin pilot, her yıl sadece birer yıllık kontratlar imzalıyordu.

Şu anda Bottas’ın takım arkadaşı Hamilton’un da tek senelik kontrata sahip olmasıyla, Mercedes’in 2022 sürücü pazarı için iki boş koltuğu olacak.

2019 yılındaki kontrat görüşmeleri oldukça uzun süren Bottas, geçen yıl daha kısa bir tartışma süreci istediğini belirtmişti ve 2021 yılı için yapılan anlaşma geçtiğimiz Ağustos başlarında imzalandı.

Bottas yeni sezona girerken, 2022 anlaşması konusunda acelesi olmadığını ve takımın iki boş koltuğunun olmasının bir avantaj olduğunu belirtti.

Mercedes’in yeni aracı W12’nin lansmanını takiben konuşan Fin pilot, ’’Açıkçası bunun için bir acelem yok.’’

‘’Eğer takım 2022’de büyük bir şans görürse ve birçok seçeneği olursa, bu takım için iyi olacaktır. Bunu anlıyorum.’’

‘’Ancak benim açımdan bakarsak, çok acelem yok. Tamamen yeni sezon içi motiveyim ve amaçlarıma ulaşmaya çalışıyorum.’’

‘’Eninde sonunda konuşacağız. Ancak şimdi değil.’’ dedi.

 

Mercedes’in, Bottas’ın yerine genç yıldız George Russell’ı geçirmeyi düşünmesi ve Bottas’ın takımla olan geleceği, sürücü pazarında en çok konuşulan konulardan biri.

Geçtiğimiz sezon Hamilton’ın yerine geçtiği Sakhir Grand Prix’sinde etkileyici bir performans sergileyen Russell’ın, bu sezonun sonunda Williams’la olan kontratı bitecek.

Dört yıldır Hamilton’la takım arkadaşlığı yapan Bottas, şu ana kadar İngiliz pilotu yenemedi ve eğer takım arkadaşını hiç yenemezse, bunun ‘’hayal kırıklığı’’ olacağını itiraf etti.

‘’Tabii ki bu bir yönden hayal kırıklığı olur çünkü Lewis’le birkaç yıldır takım arkadaşıyım ve her yıl amacım onu yenmekti.’’

‘’Ancak geriye dönüp baktığımda, eğer daha iyi işler çıkarabileceğimi görürsem, bu daha da hayal kırıklığı olur.’’

‘’Bu yılın ardından ‘keşkem’ olsun istemiyorum, asıl amacım bu. Eğer elimden gelen her şeyi yaparsam, hiç pişmanlığım olmayacak.’’

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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