Bottas’ın, Mercedes’le yeni F1 kontratı imzalamak için ‘’acelesi yok’’

Geride kalan d\u00f6rt y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te Mercedes'in tak\u0131mlar \u015fampiyonas\u0131n\u0131 kazanmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olan Bottas, bu y\u0131l tak\u0131mla be\u015finci sezonunu ge\u00e7irecek.\nFin pilot, her y\u0131l sadece birer y\u0131ll\u0131k kontratlar imzal\u0131yordu.\n\u015eu anda Bottas\u2019\u0131n tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Hamilton\u2019un da tek senelik kontrata sahip olmas\u0131yla, Mercedes\u2019in 2022 s\u00fcr\u00fcc\u00fc pazar\u0131 i\u00e7in iki bo\u015f koltu\u011fu olacak.\n2019 y\u0131l\u0131ndaki kontrat g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri olduk\u00e7a uzun s\u00fcren Bottas, ge\u00e7en y\u0131l daha k\u0131sa bir tart\u0131\u015fma s\u00fcreci istedi\u011fini belirtmi\u015fti ve 2021 y\u0131l\u0131 i\u00e7in yap\u0131lan anla\u015fma ge\u00e7ti\u011fimiz A\u011fustos ba\u015flar\u0131nda imzaland\u0131.\nBottas yeni sezona girerken, 2022 anla\u015fmas\u0131 konusunda acelesi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve tak\u0131m\u0131n iki bo\u015f koltu\u011funun olmas\u0131n\u0131n bir avantaj oldu\u011funu belirtti.\nMercedes\u2019in yeni arac\u0131 W12\u2019nin lansman\u0131n\u0131 takiben konu\u015fan Fin pilot, \u2019\u2019A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 bunun i\u00e7in bir acelem yok.\u2019\u2019\n\u2018\u2019E\u011fer tak\u0131m 2022\u2019de b\u00fcy\u00fck bir \u015fans g\u00f6r\u00fcrse ve bir\u00e7ok se\u00e7ene\u011fi olursa, bu tak\u0131m i\u00e7in iyi olacakt\u0131r. Bunu anl\u0131yorum.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Ancak benim a\u00e7\u0131mdan bakarsak, \u00e7ok acelem yok. Tamamen yeni sezon i\u00e7i motiveyim ve ama\u00e7lar\u0131ma ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Eninde sonunda konu\u015faca\u011f\u0131z. Ancak \u015fimdi de\u011fil.\u2019\u2019 dedi.\n\n \n\nMercedes\u2019in, Bottas\u2019\u0131n yerine gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z George Russell\u2019\u0131 ge\u00e7irmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmesi ve Bottas\u2019\u0131n tak\u0131mla olan gelece\u011fi, s\u00fcr\u00fcc\u00fc pazar\u0131nda en \u00e7ok konu\u015fulan konulardan biri.\nGe\u00e7ti\u011fimiz sezon Hamilton\u2019\u0131n yerine ge\u00e7ti\u011fi Sakhir Grand Prix\u2019sinde etkileyici bir performans sergileyen Russell\u2019\u0131n, bu sezonun sonunda Williams\u2019la olan kontrat\u0131 bitecek.\nD\u00f6rt y\u0131ld\u0131r Hamilton\u2019la tak\u0131m arkada\u015fl\u0131\u011f\u0131 yapan Bottas, \u015fu ana kadar \u0130ngiliz pilotu yenemedi ve e\u011fer tak\u0131m arkada\u015f\u0131n\u0131 hi\u00e7 yenemezse, bunun \u2018\u2019hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131\u2019\u2019 olaca\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti.\n\u2018\u2019Tabii ki bu bir y\u00f6nden hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 olur \u00e7\u00fcnk\u00fc Lewis\u2019le birka\u00e7 y\u0131ld\u0131r tak\u0131m arkada\u015f\u0131y\u0131m ve her y\u0131l amac\u0131m onu yenmekti.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Ancak geriye d\u00f6n\u00fcp bakt\u0131\u011f\u0131mda, e\u011fer daha iyi i\u015fler \u00e7\u0131karabilece\u011fimi g\u00f6r\u00fcrsem, bu daha da hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 olur.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Bu y\u0131l\u0131n ard\u0131ndan \u2018ke\u015fkem\u2019 olsun istemiyorum, as\u0131l amac\u0131m bu. E\u011fer elimden gelen her \u015feyi yaparsam, hi\u00e7 pi\u015fmanl\u0131\u011f\u0131m olmayacak.\u2019\u2019