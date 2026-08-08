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Formula 1

Szafnauer anlattı: Wolff, Force India’nın pembe tasarımına nasıl katkı sağladı?

Eski F1 takım patronu Otmar Szafnauer, Force India’nın unutulmaz pembe renk düzenine geçiş hikayesini anlattı.

Lydia Mee
Yayın tarihi:
Esteban Ocon, Force India VJM10, leads Sergio Perez, Force India VJM10

Formula 1’de bir döneme damga vuran pembe renkli Force India araçlarının arkasındaki sıra dışı hikâye ortaya çıktı. High Performance Racing podcast yayınına konuk olan eski takım patronu Otmar Szafnauer, su arıtma teknolojileri devi BWT ile yollarının nasıl kesiştiğini detaylarıyla paylaştı.

BWT CEO’su Andreas Weissenbacher’in, Frankfurt’taki bir fuarda tüm rakip firmaların mavi rengi kullandığını görünce öne çıkmak adına pembe rengi seçtiğini belirten Szafnauer, şirketin ilk olarak dönemin şampiyon takımı Mercedes’in kapısını çaldığını söyledi. 

Szafnauer, sürecin gelişimini şu sözlerle aktardı: "Mercedes yönetim kurulu bu fikre karşı çıkarak 'Biz pembe oklar değil, gümüş oklarız' dedi ve teklifi geri çevirdi.” 

“Ancak Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, bu kadar büyük bir sponsorun Formula 1’den kaçmasına izin vermedi. BWT yetkililerine 'F1’den ayrılmak yerine gidip Otmar ile konuşun, eminim onunla anlaşabilirsiniz' diyerek onları bize yönlendirdi."

Andrew Green Force India F1 Teknik Direktörü, Nikita Mazepin Force India F1, Esteban Ocon Force India F1, Sergio Perez Force India ve Otmar Szafnauer Force India Formula 1 Takımı Baş Operasyon Sorumlusu

Andrew Green Force India F1 Teknik Direktörü, Nikita Mazepin Force India F1, Esteban Ocon Force India F1, Sergio Perez Force India ve Otmar Szafnauer Force India Formula 1 Takımı Baş Operasyon Sorumlusu

Fotoğraf: Sahara Force India F1

Wolff’un bu yönlendirme karşılığında herhangi bir komisyon almadığını, kendisine sadece bir teşekkür yemeği ısmarladığını belirten Szafnauer, sezonun ilk yarışı öncesinde büyük bir risk aldığını da dile getirdi: "Andreas ile konuşmaya başladıktan iki hafta sonra radikal bir karar vermem gerekiyordu.” 

“Sözleşmeyi henüz imzalamamıştık, hesabımıza para da yatmamıştı ama Melbourne’deki ilk yarışa kadar araçları pembe boyayıp boyamayacağımı belirlemeliydim.” 

“Kumar oynadım. Kendi kendime 'Araçları pembe yaparız da para yatmazsa takım sahibi Vijay Mallya beni mahveder' diye düşündüm.” 

“Hindistan bayrağı renklerini araçtan çıkarıp pembe yapmıştık ve henüz ortada para da yoktu. Ancak Andreas sözünün arkasında durdu, ödemeyi yaptı ve pembe araç dönemi böylece başlamış oldu."

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