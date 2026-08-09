Newey: "'Felaket' performansımız, Honda ile ilişkilerimizi geliştirdi"

Honda, 2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe giren yeni güç ünitesi kuralları kapsamında Aston Martin ile motor ortaklığına başladı.

Ancak hem Aston Martin hem de Honda kendi taraflarında çeşitli sorunlarla mücadele ederken, iki taraf sezonun ilk yarışlarında oldukça zorlu bir dönem geçirdi.

Aston Martin, son olarak Budapeşte'deki Macaristan Grand Prix'sinde kapsamlı bir araç güncellemesi getirirken, Honda da sezonun Zandvoort'ta bu ay sonunda yeniden başlamasıyla birlikte kendi güncellemesini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Aston Martin-Honda ortaklığını değerlendirmesi istenen Adrian Newey, "Asıl ilerleme şurada yatıyor: İlişki."

"Sadece 'felaket bir başlangıç' olarak nitelendirilebilecek bir süreçten çıkardığımız olumlu sonuç, Honda ile çok yakın bir çalışma ilişkisi kurmuş olmamız. Bu süreç Honda ile bizi çok daha yakın bir şekilde birlikte çalışmaya itti."

Adrian Newey, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin'in Macaristan Grand Prix'sinde getirdiği güncelleme, takımın tur zamanlarında önemli bir iyileşme sağlamasına yardımcı oldu. Ancak İngiliz ekip hâlâ öndeki takımların birkaç saniye gerisinde bulunuyor.

Newey, Aston Martin ile Honda arasındaki ilişkinin uyumlu şekilde devam etmesini sağlamanın büyük önem taşıdığını belirtirken, performans artışının da bunun ardından geleceğine inandığını söyledi.

Newey sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ilişkiyi her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla ilişki açısından kaydettiğimiz ilerlemeden oldukça memnunum, ilişkiler geliştikçe performans da gelişir."